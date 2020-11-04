Политика 1 час назад

Власти Польши отложили введение запрета на аборты

Причиной этого стали многотысячные протесты в стране

Протесты против запрета абортов в Польше. Фото: Getty Images Протесты против запрета абортов в Польше. Фото: Getty Images
Протесты против запрета абортов в Польше. Фото: Getty Images

Правительство Польши решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям.

Причиной этого стали многотысячные протесты, которые продолжаются в стране с 22 октября, сообщает The Guardian.

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"Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации", — сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, что разрешенный в стране аборт по причине патологии плода противоречит основному закону.

Таким образом, это решение КС практически полностью запрещает аборты.

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Как отмечается, указанное решение вызвало массовые протесты по всей стране.

Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении поправок, согласно которым аборт можно будет сделать при летальных патологиях у ребенка.

Ранее сообщалось, что у президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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