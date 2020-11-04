Власти Польши отложили введение запрета на аборты

Правительство Польши решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям.

Причиной этого стали многотысячные протесты, которые продолжаются в стране с 22 октября, сообщает The Guardian.

"Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации", — сказал представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, что разрешенный в стране аборт по причине патологии плода противоречит основному закону.

Таким образом, это решение КС практически полностью запрещает аборты.

Как отмечается, указанное решение вызвало массовые протесты по всей стране.

Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении поправок, согласно которым аборт можно будет сделать при летальных патологиях у ребенка.

Ранее сообщалось, что у президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.