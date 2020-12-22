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1 час назад

Во Львове пытались создать параллельную мэрию — полиция

В ликвидированном Сколевском районе избрали самопровозглашенный сельсовет и его председателя, утверждают правоохранители

Львов. Фото: скриншот видео GoFly Львов. Фото: скриншот видео GoFly
Львов. Фото: скриншот видео GoFly

Во Львовской области правоохранители разоблачили граждан в попытке создания параллельных органов власти. Как об этом говорится в сообщении областного управления полиции, такие действия рассматриваются как самовольное присвоение властных полномочий.

В ходе расследования дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во Львовской области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания не предусмотренных законодательством органов местного самоуправления, дублирующих функции соответствующих существующих органов.

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"Так, 7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, в ходе которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и председателя. Кроме того, 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдооргана государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета", — сказано в сообщении.

Правоохранители установили личности шестерых лиц, причастных, как заявляется, в "дестабилизации общественно-политической ситуации на Львовщине", — 48-летнего жителя Каменка-Бугского района, 38-летней жительницы Сколевского района, 60-летнего жителя Львова, а также трех жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

Сотрудники Сколевского отделения полиции под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры проводят по части 1 статьи 353 (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

18-20 декабря правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Напомним, что попытки создания на территории Украины местных органов власти вне общей системы госуправления уже многократно пресекались правоохранителями.

Так, в конце октября Служба безопасности Украины заявила, что разогнала самопровозглашенный "Хмельницкий горсовет Республики Украина", а в Сумской области полиция прикрыла самопровозглашенный избирком, проводивший выборы в ликвидированный в рамках админреформы сельсовет.

Отметим также, что в отдельных подобных случаях инициаторы ссылаются на статью 5 Конституции, косвенно провоцирующую граждан на такую деятельность. Звучит она следующим образом: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления".

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