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30 минут назад

Выборы президента в Польше: определились участники второго тура

Польшу ждет второй тур выборов главы государства

Анджей Дуда и Рафал Тшасковский. Фотоколлаж: PAP/Radek Pietruszka Анджей Дуда и Рафал Тшасковский. Фотоколлаж: PAP/Radek Pietruszka
Анджей Дуда и Рафал Тшасковский. Фотоколлаж: PAP/Radek Pietruszka
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