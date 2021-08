Выполненное из стали Метинвеста "Сердце Украины" открыли в Черкасской области

В канун 30-й годовщины Независимости Украины в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали "Метинвеста".

Об этом говорится в сообщении холдинга.

Комплекс расположен в географическом центре Украины — селе Марьяновке Звенигородского района. Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса — почти 5 тысяч квадратных метров, высота — более 5 метров. Для строительства арт-объекта "Метинвест" поставил более 66 тысяч тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях Группы — ММК имени Ильича и "Азовстали".

"Стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла. И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа "Метинвест" создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", заявил Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

На открытии "Сердца Украины" присутствовал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня у нас с вами большой семейный праздник — день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины", сказал в приветственной речи Владимир Зеленский.

Напомним, за 15 лет работы группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний произвела 179 млн тонн стали. Из этого металла построено множество объектов в Украине и по всему миру. В частности, это новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, стадион "Олимпийский" и Дарницкий мост в Киеве, небоскреб The Shard в Лондоне, культурный центр The Shed и транспортный хаб The Oculus в Нью-Йорке, крупнейший в мире парусник Flying Clipper и многое другое.