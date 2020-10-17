"Выводы Госаудитслужбы по поводу "Нафтогаза" сомнительны", — нардеп Ярослав Железняк

"Обращая внимание, как иногда некачественно проводится государственный аудит, не удивлюсь, если выводы ГАСУ по Нафтогазу взяты с потолка". Такое мнение озвучил народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос", добавив, что желательно ознакомиться с документом аудиторов, чтобы разобраться в произошедшем.



"Я больше доверяю международным компаниям, а не госаудитслужбе, которая не раз показывала, как она умеет выполнять политические заказы. Утверждать ничего не могу, надо смотреть детально документы", — говорит народный депутат.



По его мнению, скандал вокруг госкомпании может быть связан с желанием политиков и олигархов получить контроль над компанией.



"Нафтогаз конкурирует с облгазами на розничном рынке — и это продолжение войны со структурами Фирташа. Относительно набсовета — у нас давно много политиков и олигархов хотят сменить его именно из-за его независимости, что сыграло роль в том же вопросе Стокгольмского арбитража. И меня удивляет роль СБУ в этом деле", — отметил Ярослав Железняк.



Он подчеркнул, что происходящее вокруг Нафтогаза негативно влияет на репутацию страны, на ее экономику. "У правительства есть полномочия проверить выводы аудиторов и разобраться, что произошло. Мне кажется, окажется, что ГАСУ где-то сманипулировала", — добавил Ярослав Железняк.



Ранее "Экономическая правда" опубликовала выводы аудита Госаудитслужбы, согласно которым выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 млрд гривен. Сама Госаудитслужба сообщила, что документы, попавшие в прессу, не являются корректными. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами. Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил, комментируя статью о результатах проверки "Нафтогаз", заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.

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Ранее эксперт Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямий" заявил о возможном давлении президента Владимира Зеленского на НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщалось также, что директор консалтинговой компании ExPro Украина Геннадий Кобаль считает, что события, происходящие вокруг НАК "Нафтогаз Украины", говорят о попытке ведущих политических сил получить контроль над крупнейшей госкомпанией страны, и это первый раунд борьбы.