Государственная фискальная служба засекретила результаты аудита "Нафтогаза"

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы, которое есть в распоряжении ЭП.

В документе говорится, что материалы ревизии Госаудитслужба направила в СБУ, а копию акта ревизии — в Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

При этом в ГФС заявили Госаудитслужбе, что полученные материалы присоединили к материалам уголовного производства от 21 сентября 2020 года, досудебное расследование по которому ведется при процессуальном руководстве Офиса Генпрокуратуры.

Соответственно, эти материалы являются данными досудебного расследования.

"Статьей 222 УПК Украины предусмотрено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным", — говорится в письме.

В то же время собеседник издания в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

Напомним, 6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Госаудитслужбы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванных НАК "Нафтогаз", оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже стало известно, что глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В письме глава Госаудитслужбы уведомляет премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд грн.

Как сообщалось, против руководства НАК "Нафтогаз Украины" возбудили уголовное производство по статье государственная измена.