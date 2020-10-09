Менеджмент "Нафтогаза" обвиняют в государственной измене — Коболев

Против руководства НАК Нафтогаз Украины возбудили уголовное производство. Об этом зачвил глава компании Андрей Коболев, передает "Громадське радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", — сообщил Коболев.

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По его словам, в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", — отметил глава Нафтогаза.

Председатель правления говорит, что сбился со счета уголовных дел по НАК "Нафтогаз Украины".

"Я лично перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 млрд грн. Такой штраф мне, как физическому лицу, выписала Государственная таможня. Затем в судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было и этот штраф некорректен", — рассказал Коболев.

Он добавил, что его хотели оштрафовать за отказ растаможивать газ, поставляемый "Газпромом" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, за первое полугодие 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн.