Происшествия вчера, 12:59

Взрыв в Бейруте: задержаны 16 сотрудников порта

Среди задержанных — директор порта Бейрута

Последствия взрыва в Бейруте. Фото: Getty Images Последствия взрыва в Бейруте. Фото: Getty Images
Последствия взрыва в Бейруте. Фото: Getty Images

В Бейруте взяли под стражу 16 сотрудников порта, где 4 августа произошел взрыв аммиачной селитры.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как отмечается, среди задержанных — директор порта Бейрута.

Также следствие уже допросило около 20 человек, среди которых представители руководства порта и таможенной службы.

Ранее Центральный банк Ливана сообщал, что заблокировал счета 7 человек, ответственных за взрыв, в частности, директора порта и главы ливанской таможни.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощнейший взрыв. Пока основной версией называют взрыв 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна российского бизнесмена. Вероятно, все это время взрывоопасное вещество неправильно хранили на складах.

Известно о гибели 157 человек и ранении более 5000.

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Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате взрыва несколько граждан Украины получили травмы, однако серьезно не пострадали.

Сейчас в Бейруте чрезвычайное положение, поэтому контролировать безопасность в городе будет армия, а чрезвычайное положение могут продолжить и на более чем 14 дней.

Размер убытков от взрыва, по предварительным подсчетам, составляет 3-$5 млрд, но может быть и больше.

После взрыва президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить склады в стране с опасными материалами.

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