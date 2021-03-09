Взрыв в Экваториальной Гвинее унес жизни 98 человек (ВИДЕО)

7 марта на территории казармы в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате прогремел взрыв, в результате которого погибли 98 человек и 615 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил в Twitter вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодор Нгема Обианг Мангу, передает "Анадолу".

По информации агентства, взрыв разрушил большое количество близлежащих домов, люди остались под завалами.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого сообщил гостелевидению TVGE, что взрыв произошел по причине халатности лица, ответственного за склад динамита и боеприпасов.

В начале января текущего года в Мали в результате взрыва самодельного устройства, которое попало в БТР, погибли двое французских военнослужащих, еще один был ранен.

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Ранее сообщалось, что 1 января боевики так называемых "Союзных демократических сил" из Уганды (ADF) напали на деревню Кикунгу на территории Бени, что в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, в результате чего были убиты 26 мирных жителей.

Напомним, в апреле 2019 года, когда католики праздновали Пасху на Шри-Ланке произошла самая масштабная террористическая атака с момента окончания гражданской войны 10 лет назад.

Вследствие восьми взрывов, прогремевших в церквях и гостиницах, погибли 253 человека, еще 485 человек получили ранения.

25 апреля на острове снова прогремел взрыв — сдетонировало взрывное устройство, заложенное у здания суда. Инцидент произошел в 40 километрах от столицы страны Коломбо.