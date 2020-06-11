За месяц президент Владимир Зеленский растерял 5% поддержки от украинцев — опрос КМИС

Если бы выборы президента провели в конце мая — начале июня 2020 года, первый тур с большим отрывом снова бы выиграл нынешний гарант Владимир Зеленский. Таковы данные недавнего исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос провели с 24 мая по 4 июня 2020 года, всего социологи пообщались с 4000 совершеннолетними украинцами со всей страны за исключением неподконтрольных Украине территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.

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Как показала аналитика, со времен прошлого опроса пятерка лидеров осталась неизменной: народ все так же предпочитает голосовать за Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Игоря Смешко.

Среди тех, кто определился со своим выбором, большинство (37,6%) отдали бы свой голос Зеленскому. Впрочем, этот показатель стал ниже со времен последнего опроса — всего за месяц нынешний гарант потерял 5% поддержки.

Второй фаворит согласно опросу, Петр Порошенко, получил бы сегодня на выборах 16,2% — это на 1,3% больше, чем в апреле. За Юрия Бойко проголосовали бы 13,2% из определившихся (на 1% больше), за Юлию Тимошенко — 8,7% (на 1% меньше), а за Игоря Смешко — 6,8% (на 0,4% больше).

В то же время украинцы поддержали бы и партию "Слуга народа": будь выборы в конце мая начале июня, эту политическую силу выбрали бы 28% определившихся с выбором граждан. Также, согласно исследованию, в парламент прошли бы "Оппозиционная платформа — За Жизнь" с 17,7%, "Европейская Солидарность" с 16,2% и "Батькивщина" с 8%.

Интересно, что за месяц "Слуга народа" и "Батькивщина" растеряли по 4,6% и 4% соответственно своего электората, а "ОПЗЖ" и "Европейская солидарность" наоборот — получили больше поддержки на 1,9% и 1% соответственно.