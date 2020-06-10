Кредит МВФ: что останется от рейтингов Зеленского и его команды после первого транша

Украина в ближайшие дни получит $2,1 млрд от Международного валютного фонда — первый транш новой программы сотрудничества. В общей сложности кредитор должен выделить нам $5 млрд за полтора года. Окончательное решение исполнительный совет МВФ принял во вторник, 9 июня, ближе к полуночи по киевскому времени.

"Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, связанные с COVID-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", — написал у себя в Twitter через несколько минут президент Владимир Зеленский.

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Корреспонденты Delo.ua разобрались, куда пойдут деньги, какие задачи теперь стоят перед руководством страны, а также как транш и новая программа отразятся на рейтингах власти.

У Зеленского и его команды своеобразная история отношений с МВФ. Определенное время кандидат Зеленский воспринимался как противник кредитной помощи фонда. Свою роль в этом сыграл кино-прототип президента Василий Голобородько. Персонаж сериала "Слуга народа" с экрана едва ли не посылал представителей МВФ и демонстративно рвал договоры о сотрудничестве. Правда, на этапе избирательной компании Зеленский успокоил — никто не собирается ссориться. Спустя месяц после инаугурации он отметил, что правительство уже работает над новой программой.

В сентябре 2019-го гарант подчеркнул: "Дают транш — надо брать. Все в копилку! А отдавать — то потом". После начались яростные политические противостояния вокруг главных требований МВФ — рынка земли и так называемого "антиколомойского" закона, по которому экс-владельцы банков-банкротов могут признать действия государства неправомерными, но не смогут вернуть контроль над финучреждениями. К слову, именно эту норму Зеленский обсуждал с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в феврале 2020-го, на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Параллельно они коснулись хода судебной реформы и построения системы верховенства права.

"Бюджетный транш"

Закон о рынке земли президент подписал в конце апреля, а "антиколомойский" закон — в конце мая. Таким образом он разблокировал новую программу сотрудничества с МВФ. Вероятность ее запуска активно обсуждали всю весну, после того, как в марте фонду пришлось уйти на особый, карантинный режим работы. Изначально планировался вариант трехлетней программы, но 7 мая наши партнеры переориентировались на 18-месячную программу stand by. 9 июня ее утвердили.

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"Это совместное и важное достижение президента, правительства, НБУ и Верховной Рады. Шесть месяцев шли переговоры с МВФ и сегодня у нас есть результат. Последние два месяца были решающими. Мы откорректировали ключевые детали программы", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и пожаловался, что профильные чиновники света белого не видели, поскольку вся деятельность "велась преимущество в вечернее и ночное время из-за разницы во времени".

Шмыгаль добавил, что деньги Украина получит в ближайшие день-два, а следующий перевод может состояться уже осенью. В целом, до конца года страна должна получить еще $1,5 млрд. Важное уточнение, которое премьер сделал на заседании Кабинета министров 10 июня — впервые Украине удалось добиться, чтобы деньги пошли прямиком в бюджет. "Они фактически пойдут на финансирование зарплат врачей, учителей, спасателей, постройку школ, больницы, дорог и на поддержку отечественного бизнеса", — объяснил глава правительства.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак уже спрогнозировал положительное влияние первого транша на украинскую экономику. Во-первых, по словам эксперта, это приведет к тому, что мы получим "дешевые" и "длинные" кредиты от Еврокомиссии, Мирового банка и целого ряда стран-партнеров.

Во вторых, золотовалютные резервы Украины в ближайшее время увеличатся приблизительно до $30 млрд. Напомним, что по данным Национального банка Украины за май они снизились на 1,3% и составили $25,37 млрд.

В-третьих, по подсчетам Козака, решение фонда усилит национальную валюту до 26 грн за доллар.

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Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, в свою очередь, отметил — первый транш уже направлен в Украину и вскоре будет на счетах правительства. Нужно только учесть разницу во времени и скорость прохождения средств в международных платежных системах. Он также рассказал о том, что говорит это решение об отношениях нашего государства и фонда.

"Украинская программа Stand-by — первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года (когда Фонд перешел на работу в условиях карантина). С 26 марта и до сегодня утверждались только программы emergency financing или же (чтобы предоставить больше средств в бюджет для реакции на пандемию) немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ (programs were augmented). Также $5 млрд украинской программы Stand-by — самый большой уровень поддержки Фонда для всех стран мира с 26 марта этого года (если не считать 3 решения по FCL линиям). Теперь — дело за малым — идти по программе, начиная с сегодняшнего дня", — подчеркнул он.

Меморандум "в котором все видно"

Правда, многие остались не до конца довольны утверждением программы, поскольку текст нового меморандума между властями Украины и руководством кредитора до сих пор не опубликован. В Министерстве финансов ссылаются на Обновленное пособие по политике прозрачности, регулирующее взаимоотношения МВФ со странами-членами. По нему, большинство документов не может быть опубликовано до даты заседания совета МВФ. Эту позицию повторил министр финансов Сергей Марченко, пообещав — документ появится в ближайшие дни. Шмыгаль добавил, что "это будет финальный документ, в котором будет все видно".

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Однако само заседание в МВФ состоялось во вторник, на что обратил внимание нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Его на Кабмине поддержала коллега из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, подчеркнув — общество должно знать, что заложено в документ. При этом ранее в СМИ уже появился якобы меморандум, однако его подлинность ни одна из сторон так никто и не подтвердила.

Если опираться на этот текст, то кроме "антиколомойского" закона и рынка земли в МВФ требуют продолжения медицинской и пенсионной реформ, ускорение образовательной реформы, поддержания инфляции на уровне в 5%, реформы управления госбанками и применения рыночной схемы ценообразования на газ. Сразу же после публикации "меморандума" начались разговоры о росте тарифов и пенсионного возраста. Однако Сергей Марченко подчеркнул — о повышении пенсионного возраста речь не идет, а продолжение пенсреформы касается неназначения спецпенсий, например, судьям, прокурорам. Он также подтвердил, что МВФ требует реформы медицины, образования и налоговой.

Позже Шмыгаль назвал ключевые структурные маячки. Среди них: прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий, усиление и независимость Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа "деньги ходят за пациентом" и приведение цены на газ для населения до рыночного уровня. "Любое ответственное правительство делало бы эти шаги и без меморандума", — подчеркнул он.

Аккумуляторы негатива

На момент публикации материала ни НБУ, ни Минфин так и не представили полноценного текста меморандума. В то же время политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко отмечает, что именно заложенные в документе позиции определят, как сотрудничество с МВФ отразится на рейтингах власти. Он говорит, что сама программа и скорый транш, скорее всего, "уйдут в плюс".

"Мы понимаем, ситуация в стране не очень хорошая. Поэтому транш для поддержки экономики (особенно учитывая, что в эти годы у нас пиковые выплаты по задолженностями) пойдет в плюс. Мы получаем макроэкономическую стабильность, а это и вопросы курсовой стабильности. К тому же, это хороший сигнал для инвесторов. Плюс показывает, что президент договороспособный, ему доверяют", — объясняет он.

Политэксперт ожидает, то оппозиционные политические силы будут критиковать новый виток сотрудничества и украинцы услышит разные позиции. Например, о том, что нужно было просить безвозвратную помощь на борьбу с коронавирусом или вообще говорить о реструктуризации долга.

"Но, учитывая не сильно высокие рейтинги оппозиционных политических сил, нельзя сказать, что это будет какой-то сильный удар. Они будут работать больше на свой электорат, а не оттягивать рейтинг у "Слуги народа" или Зеленского. Хотя есть нюансы. Когда будет опубликован меморандум, там будут указаны структурные маяки. Вот это будет интересно. Если там будут болезненные для населения точки, то тогда, конечно, это может привести к определенным ударам по рейтингу. То есть сам факт сотрудничества — хорошо, но вопрос меморандума пока еще остается открытым", — подытожил он.

Другую позицию занял директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он уверен, что в целом программа отразиться негативно на рейтингах власти, но это будет постепенный процесс. Политолог говорит, что сейчас руководство страны "перебьет" меморандум МВФ тем, что Украина получила $2 млрд и все будет стабильно.

"Но потом, когда власти придется реализовывать меморандум, принимать решение по пенсионной реформе, проводить приватизацию... Снижение потом начнет их догонять, потом динамика падения рейтинга ускорится. Если меморандум соответствует тому, что раньше публиковали в медиа, то это не нанесет существенный ущерб власти сразу, но все же мы поймем его глубину где-то в октябре-ноябре. На мой взгляд, этот меморандум с МВФ, если он такой, как был обнародован, станет "рубиконом" для власти, после которого начнется системное снижение рейтингов. И после него вернуться к росту будет крайне сложно, если вообще возможно", — подчеркнул Бортник.

Эксперт считает, что в первую очередь все это ударит по рейтингам правительства, но Кабмин не сможет остановить не себе волну недовольства. По словам Бортника, правительство и парламент уже не такие "эффективные промокашки" и "аккумуляторы", как это было раньше. Поэтому, в конечном итоге, вся история зацепит рейтинги и самого президента. Напомним, что по результатам телефонного опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 мая единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев, — президент Зеленский. В частности, у него баланс доверия/недоверия общества позитивный — 57% против 37% соответственно. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а не доверяют 33% респондентов, а премьер-министру Денису Шмыгалю — доверяют только 14%, а 39% — нет.

Илья Требор, специально для Delo.ua