Политика 30 минут назад

Половина украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении — опрос

Более положительно ситуацию оценивают молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа"

Сторонники Зеленского оценивают ситуацию более положительно. Фото: Facebook Зеленского Сторонники Зеленского оценивают ситуацию более положительно. Фото: Facebook Зеленского
Сторонники Зеленского оценивают ситуацию более положительно. Фото: Facebook Зеленского

51% украинцев, которые приняли участие в социологическом исследовании, оценивает направление движение страны как неправильное. Поддерживают выбранный вектор 32% опрошенных. Еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 мая 2020 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Скриншот: результаты социологического исследования группы "Рейтинг"

Как отмечают авторы исследования, более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Читайте также:
"Новое — не всегда лучшее": как эксперты оценивают первый год президентства Зеленского

Напомним, как определили социологи, Зеленский — единственный политик, у которого баланс доверия-недоверия общества позитивный — 57% против 37% соответственно. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а не доверяют 33% респондентов, премьер-министру Денису Шмыгалю — доверяют только 14%, а 39% — нет. При этом, более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к Разумкову и Шмыгалю.

В отношении респондентов ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие. В частности, Юрию Бойко ("Оппозиционная платформа — За життя" доверяют 25%, не доверяют — 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") — 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко ("Батькивщина") — 22% и 72%, Петру Порошенко "Европейская солидарность") — 20% и 76%.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

Новости по теме:

Число живущих в бедности украинцев может возрасти на несколько миллионов — ЮНИСЕФ
Число живущих в бедности украинцев может возрасти на несколько миллионов — ЮНИСЕФ
Зеленский продолжает лидировать в рейтингах политиков — соцопрос
Зеленский продолжает лидировать в рейтингах политиков — соцопрос
Украинские морские порты существенно увеличили перевалку грузов
Украинские морские порты существенно увеличили перевалку грузов
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара

  3. Как советник Венедиктовой подсидел главу СБУ Баканова

  4. Лицензия на перевод денег без открытия счетов стала электронной — НБУ

  5. В Киевской области фермер-банкрот выбросил в поле тонны моркови (ВИДЕО)

Загрузка...