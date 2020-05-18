Половина украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении — опрос

51% украинцев, которые приняли участие в социологическом исследовании, оценивает направление движение страны как неправильное. Поддерживают выбранный вектор 32% опрошенных. Еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 мая 2020 года.

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Скриншот: результаты социологического исследования группы "Рейтинг"

Как отмечают авторы исследования, более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

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Напомним, как определили социологи, Зеленский — единственный политик, у которого баланс доверия-недоверия общества позитивный — 57% против 37% соответственно. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а не доверяют 33% респондентов, премьер-министру Денису Шмыгалю — доверяют только 14%, а 39% — нет. При этом, более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к Разумкову и Шмыгалю.

В отношении респондентов ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие. В частности, Юрию Бойко ("Оппозиционная платформа — За життя" доверяют 25%, не доверяют — 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") — 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко ("Батькивщина") — 22% и 72%, Петру Порошенко "Европейская солидарность") — 20% и 76%.