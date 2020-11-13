За три года СБУ хотят сократить с 27 до 17 тысяч человек

Численность сотрудников Службы безопасности Украины за три последующих года планируют сократить на 10 000 человек.

Об этом заявил руководитель СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Предлагается фронтальное сокращение до 17 000 человек, то есть 10 000 должностей за 3 года", — рассказал он.

При этом он считает, что это очень навредит обороноспособности страны.

"Ведь наши соседи — ФСБ РФ и КГБ Беларуси — имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?" — поинтересовался Баканов.

По его словам, еще в начале работы над проектом закона в спецслужбе согласовали базовый принцип — сокращение штата СБУ должно произойти.

"А дальше уже сбалансировали необходимые потребности государственной безопасности и обороноспособности, компенсаторные механизмы. Вышли на оптимальную численность", — утверждает глава СБУ.

Он добавил, что далеко не все радуются сильной СБУ, но она должна быть именно такой.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором. В свою очередь нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.