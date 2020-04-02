Законопроекты, голосования, карантин: стало известно, как работала Рада в марте

Команда Общественной сети "Опора" проследила, как работал украинский парламент в марте. В частности, как нардепы соблюдали карантин, какие законопроекты вносили и принимали, как проходили голосования и кто из депутатов оказался злостным прогульщиком.

Парламент и карантин

12 марта в Украине был объявлен карантин, и в связи с этим депутаты приняли Постановление об организации работы Верховной Рады на период действия карантина в Украине (№ 3278).

Согласно этому постановлению, депутаты решили работать до 3 апреля в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). Однако уже 30 марта во время внеочередного пленарного заседания парламентарии внесли изменения в Постановление, где без привязки к датам приняли решение работать в течение периода действия карантина в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Такое решение было продиктовано тем, что период действия карантина уже один раз продлевался и не исключено, что это может быть сделано еще раз.

Законопроекты

В марте в парламенте зарегистрировали 176 проектов законов и постановлений. Наибольшее количество подали народные депутаты — 158, что составляет 89,8%, Кабинет Министров Украины — 14 (8%), Президент Украины — 4 (2,3%).

Верховная Рада приняла 13 законопроектов, из которых 9 подали народные депутаты и по 2 Кабинет Министров и Президент Украины. Почти половина поддержанных законов были направлены на противодействие коронавируса. Еще два важных принятых закона — о реформировании банковской сферы и введение свободного рынка земли.

Кроме того, в парламенте был зарегистрирован законопроект, который позволяет депутатам в условиях карантина проводить свои заседания в формате видеоконференции. Однако он так и не был рассмотрен в марте. Вместе с тем, депутаты на внеочередном заседании, 30 марта, приняли Закон, который позволяет работать в таком формате комитетам.

Голосование

В марте в парламенте состоялось 934 голосования и 393 тысячи 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Чаще всего депутаты придерживались позиции "Воздержался" во время голосований, что составляет 39,7% от всех нажатий на кнопку. "За" депутаты голосовали в 19,3% случаев, "Против" — 8,5%. В 19,3% случаев депутаты отсутствовали, а в 13,6% — не голосовали.

Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Батькивщины" (58,9%), на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (50,3%), на третьем — внефракционные (32,1%). Меньше кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (5,1%) и "Слуга народа" (8,4%).

Больше всего "против" голосуют "Слуга народа" (13,2%) и "Голос" (10%). Меньше "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,2%) и внефракционных (0,6%).

Больше всего воздерживаются при голосованиях нардепы от "Слуги народа" (54,7%) "Голоса" (40%). Меньше всего — депутаты "Батькивщины" (2,6%).

Голосование за законопроекты, связанные с коронавирусом

Шесть законопроектов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, имеют 74,5% поддержки народных депутатов. "Против" голосовали только два раза, "воздержались" депутаты в 3,4% случаев. Зафиксировано 16,7% отсутствии во время голосований и 5,4% случаях депутаты не голосовали.

Депутаты фракции "Слуга народа" голосовали "за" в 84,5% случаев, "воздержался" — 0,2%, "не голосовал" — 1,2%, отсутствовали — 14%.

Внефракционные нажимали кнопку "за" 70,1% раз, "воздержался" — 4%, "не голосовал" — 4,2%, отсутствовали — 21,7%.

Депутатская группа "Доверие" поддержала законопроекты в 69,6% случаях, воздержалась — 1,6%, не голосовала — 10,8%, отсутствовала в 18% голосований.

Депутаты фракции "Голос" нажимали кнопку "За" в 66,9% голосований, 0,6% — "против", 11% — "воздержался", 3,6% — не голосовали, 17,8% — отсутствовали.

Депутаты из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в 65,2% были "за" законопроекты, в 29% случаев не голосовали и 5,8% отсутствовали.

"Европейская Солидарность" голосовала "за" в 63,6% случаев, в 27,2% — воздержались от голосования, 4,3% — не голосовала, 4,9% — отсутствовала.

Депутаты фракции "Батькивщина" поддержали законопроекты на 48,6%, воздержались — 7,9%, не голосовали — 1,2%, отсутствовали на 42,4% голосований.

Группа "За будущее" имеет 35,1% голосований "за", 6,3% — "воздержался", 8,8% — не голосовала, 49,7% — отсутствовала.

100% голосований за законопроекты пропустили 22 депутата: Анастасия Ляшенко, Анатолий Драбовский, Андрей Кожемякин, Андрей Холодов, Валерий Дубиль, Виктор Балога, Виталий Данилов, Галина Васильченко, Игорь Молоток, Игорь Фрис, Кирилл Нестеренко, Константин Касай, Лариса Билозир, Максим Березин, Олег Макаров, Олег Мейдич, Александр Абдуллин, Александр Аликсийчук, Александра Устинова, Алексей Устенко, Сергей Власенко, Сергей Соболев.

Могут остаться без денег на выполнение депутатских полномочий

По итогам работы в марте, 15 нардепов могут остаться без средств на выполнение депутатских полномочий за этот месяц. Все они пропустили более 30% голосований в парламенте.

В частности, речь идет о Викторе Балоге (группа "За будущее", пропустил 100% голосований), Дмитрия Шенцева (внефракционный, пропустил 97,3% голосований), Эдуард Прощук ( "Слуга народа", пропустил 95,8% голосований), Вадим Столар ( "Оппозиционная платформа — За жизнь", пропустил 95,7% голосований), Николай Бабенко (группа "Доверие", пропустил 94,1% голосований), Анжелика Лабунская ( "Батькивщина", пропустила 90% голосований), Анна Скороход (внефракционный, пропустила 89,9% голосований), Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа — За жизнь", пропустил 82,9% голосований), Николай Куэр ( "За будущее", пропустил 81,2%), Вадим Новинский (внефракционный, пропустил 77,8% голосований), Юрий Заславский ("Слуга народа", пропустил 76% голосований), Геннадий Вацак (группа "За будущее", пропустил 73,1% голосований), Анастасия Ляшенко ("Слуга народа", пропустила 73% голосований), Александр Мариковський ( "Слуга народа", пропустил 73% голосований), Максим Зуев ("Слуга народа", пропустил 70,8% голосований ).

Теперь решение по этим депутатам должны принять в Комитете по вопросам Регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что согласно принятым в октябре 2019 года парламентом изменений в законодательство, теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Таким образом, Верховная Рада отказалась от письменной регистрации депутатов. К тем избранникам, которые не участвуют в голосованиях, применяются финансовые санкции. Такая процедура применяется в отношении тех депутатов, которые пропустили более 30% голосований. Таким парламентариям не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

В соответствии с Постановлением о финансовом обеспечении народных депутатов Украины должностной оклад одного народного избранника колеблется от 10 до 12 прожиточных минимумов (от 20 270 грн до 24 324 грн в 2020 году). Зарплата депутата, кроме должностного оклада, включает еще надбавки и доплаты (для депутатов, которые имеют научную степень или почетное звание). Сумма, аналогичная заработной плате, выделяется также и на выполнение депутатских полномочий.

Голосование против линии фракции

В "Слуге народа" меньше всего с фракцией за весь период работы парламента этого созыва голосует Александр Дубинский. Показатель его голосований против линии фракции составляет 73,9%.

Петр Порошенко наименее часто совместно голосует среди парламентариев с "Европейской Солидарности". Показатель его голосований против линии фракции составляет 64,3%.

Во фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" чаще всего против фракции голосует Игорь Абрамович. Его показатель голосований составляет почти 59,8%.

В депутатской группе "За будущее" наименее синхронно голосует Виктор Балога. Он в 50,3% случаев голосовал вразрез позиции группы.

В депутатской группе "Доверие" наименее синхронно голосует Олег Кулинич. Он в 43,3% случаев голосовал вразрез позиции группы.

Во фракции "Голос" чаще всего против ее линии голосует Святослав Вакарчук. Депутат имеет 47,4% таких голосований.

Во фракции "Батькивщина" чаще всего в разрез с фракцией голосует Сергей Тарута, что составляет 28,5%.

Выступления

Больше всего в марте выступали депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Лидером по выступлениям является Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), который выступал 132 раза, Александр Колтунович (ОПЗЖ) — 80 раз, Наталья Королевская (ОПЗЖ) — 62 раза.

В ТОП-12 "говорунов" также вошли Александр Качный (ОПЗЖ), Михаил Папиев (ОПЗЖ), Александр Пономарев (ОПЗЖ), Анатолий Бурмич (ОПЗЖ), Николай Скорик (ОПЗЖ), Юрий Павленко (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ) Вадим Ивченко (Родина), Алексей Гончаренко (ЕС).

Всего за месяц депутаты наговорили на 21 час 6 минут 2 секунды.

Напомним, состав Верховной Рады 9-го созыва обновился на 80,4% и помолодел в среднем на 7,4 года, ве