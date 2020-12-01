Общество 20 минут назад

Записаться к врачу теперь можно через смартфон: Helsi.me запустил мобильное приложение

Приложение позволяет предварительно заполнить данные для подписания декларации с врачом

Записаться к врачу теперь можно через смартфон: Helsi.me запустил мобильное приложение Записаться к врачу теперь можно через смартфон: Helsi.me запустил мобильное приложение

Медицинский сервис helsi.me запустил мобильное приложение для поиска врача или больницы с возможностью предварительного заполнения данных для подписания декларации с врачом. Как пишет AIN.ua, это пока одно из самых функциональных приложений для записи в государственные клиники онлайн среди всех медицинских систем, работающих с госсектором.

Приложение доступно для скачивания пользователям iOS и Android. Для пациентов оно полностью бесплатное.

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На момент запуска, приложение дублирует функции портала Helsi.me. В частности, доступен поиск и запись к врачу с возможностью отмены, в том числе возможность записать на прием родственника, а также поиск по клиникам и конкретным услугам, поиск лекарств в ближайших аптеках, рейтинги специалистов и отзывы пациентов.

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Также через приложение можно предварительно заполнить данные для подписания декларации с семейным врачом. Затем следует записаться к выбранному врачу на прием и подписать документ уже там.

Разработчики утверждают, что с каждым обновлением в приложение будут добавляться новые функции. В частности, планируется ввести в систему возможность хранить свою медкарточку в смартфоне и просматривать назначения и рекомендации врача.

Также в Helsi анонсируют введение функции телемедицинских консультаций: пациент сможет продемонстрировать симптомы и рассказать о течении болезни по видеосвязи. Планируется, что перед приемом пациент и врач будут дважды получать электронное напоминание о предстоящей видеоконсультации — за день до приема и в день приема.

Напомним также, что в сентябре Верховная Рада приняла закон, разрешающий продавать лекарства онлайн.

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