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Банки 1 час назад

"Зарплатное рабство" сохраняется. Минфин выбрал банки для бюджетников

Сейчас уполномоченными являются 43 банка

"Зарплатное рабство" сохраняется. Минфин выбрал банки для бюджетников "Зарплатное рабство" сохраняется. Минфин выбрал банки для бюджетников
Банковские карточки. Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

Об этом в пятницу, 3 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.

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Указано, что на сегодняшний день уполномоченными осуществлять выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений являются 43 банка.

В частности, речь идет о таких финучреждениях:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО АБ "Укргазбанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "Агропросперис банк";

АО "КБ "Акордбанк";

АО "Акцент-банк";

АО "Альфа-банк";

АО "Банк Альянс";

АО "Банк Восток";

АО КБ "Глобус Банк";

АО "Восточно-Украинский банк "Грант";

АО "Идея Банк";

АО АКБ "Индустриалбанк";

АО "Банк "Клиринговый дом";

АО "Коммерческий инвестиционный банк";

АО "Коммерческий Индустриальный Банк";

АО "Банк Кредит Днепр";

АО "Креди Агриколь Банк";

АО "Кредобанк";

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АО "Кристалбанк";

АО АКБ "Львов";

АО "Мегабанк";

АО "Метабанк";

АО "Международный инвестиционный банк";

АО "Мотор-банк";

АО "МТБ Банк";

АО "ОТП Банк";

АО АБ "Пивденный";

АО "Пиреус Банк МКБ";

АО "Поликомбанк";

АО "Полтава-банк";

АО "Правэкс банк";

АО "Первый Украинский Международный Банк";

АО "АКБ "Радабанк";

АО "Райффайзен Банк Аваль";

АО "Банк Сич";

АО "ТАСкомбанк";

АО "Укрстройинвестбанк";

АО "УкрСиббанк";

АО "Универсал Банк";

АО "Банк Форвард";

АО "Юнекс Банк".

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) начали процесс отмены зарплатных карточных проектов.

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