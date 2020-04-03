"Зарплатное рабство" сохраняется. Минфин выбрал банки для бюджетников

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Об этом в пятницу, 3 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.
Указано, что на сегодняшний день уполномоченными осуществлять выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений являются 43 банка.
В частности, речь идет о таких финучреждениях:
АО "Ощадбанк";
АО КБ "ПриватБанк";
АО АБ "Укргазбанк";
АО "Укрэксимбанк";
АО "Агропросперис банк";
АО "КБ "Акордбанк";
АО "Акцент-банк";
АО "Альфа-банк";
АО "Банк Альянс";
АО "Банк Восток";
АО КБ "Глобус Банк";
АО "Восточно-Украинский банк "Грант";
АО "Идея Банк";
АО АКБ "Индустриалбанк";
АО "Банк "Клиринговый дом";
АО "Коммерческий инвестиционный банк";
АО "Коммерческий Индустриальный Банк";
АО "Банк Кредит Днепр";
АО "Креди Агриколь Банк";
АО "Кредобанк";
АО "Кристалбанк";
АО АКБ "Львов";
АО "Мегабанк";
АО "Метабанк";
АО "Международный инвестиционный банк";
АО "Мотор-банк";
АО "МТБ Банк";
АО "ОТП Банк";
АО АБ "Пивденный";
АО "Пиреус Банк МКБ";
АО "Поликомбанк";
АО "Полтава-банк";
АО "Правэкс банк";
АО "Первый Украинский Международный Банк";
АО "АКБ "Радабанк";
АО "Райффайзен Банк Аваль";
АО "Банк Сич";
АО "ТАСкомбанк";
АО "Укрстройинвестбанк";
АО "УкрСиббанк";
АО "Универсал Банк";
АО "Банк Форвард";
АО "Юнекс Банк".
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) начали процесс отмены зарплатных карточных проектов.