"Зарплатное рабство" сохраняется. Минфин выбрал банки для бюджетников

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

Об этом в пятницу, 3 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что на сегодняшний день уполномоченными осуществлять выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений являются 43 банка.

В частности, речь идет о таких финучреждениях:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО АБ "Укргазбанк";

АО "Укрэксимбанк";

АО "Агропросперис банк";

АО "КБ "Акордбанк";

АО "Акцент-банк";

АО "Альфа-банк";

АО "Банк Альянс";

АО "Банк Восток";

АО КБ "Глобус Банк";

АО "Восточно-Украинский банк "Грант";

АО "Идея Банк";

АО АКБ "Индустриалбанк";

АО "Банк "Клиринговый дом";

АО "Коммерческий инвестиционный банк";

АО "Коммерческий Индустриальный Банк";

АО "Банк Кредит Днепр";

АО "Креди Агриколь Банк";

АО "Кредобанк";

АО "Кристалбанк";

АО АКБ "Львов";

АО "Мегабанк";

АО "Метабанк";

АО "Международный инвестиционный банк";

АО "Мотор-банк";

АО "МТБ Банк";

АО "ОТП Банк";

АО АБ "Пивденный";

АО "Пиреус Банк МКБ";

АО "Поликомбанк";

АО "Полтава-банк";

АО "Правэкс банк";

АО "Первый Украинский Международный Банк";

АО "АКБ "Радабанк";

АО "Райффайзен Банк Аваль";

АО "Банк Сич";

АО "ТАСкомбанк";

АО "Укрстройинвестбанк";

АО "УкрСиббанк";

АО "Универсал Банк";

АО "Банк Форвард";

АО "Юнекс Банк".

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) начали процесс отмены зарплатных карточных проектов.