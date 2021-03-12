Кораблекрушение в Румынии: спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанца (ВИДЕО)

Спасенные с затонувшего накануне в Черном море судна украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", — написал Николенко.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Он добавил, что руководитель посольства Украины в Румынии и консулы уже оказывают необходимую консульскую помощь всем прибывшим морякам.

Напомним, вчера, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа на борту. Из-за кораблекрушения погибли двое моряков, десять человек удалось спасти. Судьба еще одного члена экипажа неизвестна — его все еще ищут спасатели.

Трагедия произошла примерно в 70 морских милях от порта Констанца — море в этом районе бурное, а волны достигают четырех метров.

Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, а длина — 114 метров. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году. Отдельные СМИ указывали на то, что корабль российский.

Сразу после происшествия в украинском Министерстве иностранных дел назвали имена спасенных и сообщили, что в результате крушения пострадала украинка — ее вертолетом доставили в больницу.

Другим спасенным до этого момента оказывали помощь в больнице спасательного корабля GSP Falcon.