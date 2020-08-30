Зеленский обещает вернуть всех пленных Россией: "Кто живой и неживой"

Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть всех пленных украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

Об этом он заявил во время встречи с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести, сообщает пресс-служба главы государства.

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По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в РФ.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", — заверил президент.

Ранее Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

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Однако украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский верит, что Украина вернет все свои территории.

Как сообщалось, встреча советников лидеров "нормандского формата" была перенесена на начало сентября 2020 года по просьбе французской стороны.