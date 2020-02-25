Политика 1 час назад

Зеленский пригрозил Кабмину лишением зарплат

Так действующий глава государства отреагировал на долги по зарплатам сотрудникам угольной отрасли

Зеленский пригрозил Кабмину лишением зарплат Зеленский пригрозил Кабмину лишением зарплат
Владимир Зеленский. Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли во вторник, 25 февраля.

"Долги по зарплате шахтерам на сегодня — более 1 млрд грн. Миллиард сто миллионов, будет полтора. Очень прошу в ближайшие месяцы — март, апрель — закрыть все долги перед шахтерами. Если пропустим хоть одни сутки, то мне кажется, что будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату в этот месяц", — сказал Зеленский.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центроэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.

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С этой целью Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

Ранее сообщалось, что шахтеры Западно-Украинского угольного бассейна объявили голодовку в знак протеста против невыплаты заработных плат горнякам.

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