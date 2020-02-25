Зеленский не против продать Центрэнерго вместе с государственными шахтами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.

Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, передает LIGA.net.

По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", — иронизировал президент.

Ранее Хозяйственный суд Киева запретил ФГИУ продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго". Согласно материалам суда, компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации "Центрэнерго". Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

Напомним, 6 февраля 2020 года Хозяйственный суд Киева своим постановлением удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества, отменив меры обеспечения иска, которым была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго".

Также сообщалось, что государственная компания "Центрэнерго", кроме продажи электроэнергии по заниженным ценам компаниям Игоря Коломойского, а также закупки по завышенной стоимости угля через приближенные к нему же фирмы-прокладки, еще и закупает дизельное топливо по существенно завышенным ценам.