Зеленский присвоил музыканту Скрябину звание Героя Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины лидеру музыкальной группы "Скрябин", Андрею Кузьменко, известному под псевдонимом Кузьма Скрябин. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента.

Там отметили, что соответствующий указ №323/2020 гарант подписал сегодня — 17 августа 2020 года.

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Как подчеркивают в Офисе, звание с вручением ордена государства присвоили за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

"С началом войны Андрей регулярно ездил на Восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", — прокомментировал свое решение Владимир Зеленский.

На своем Telegram-канале глава государства добавил, что гибель Кузьмы стала настоящим шоком для всего общества.

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"Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", — написал гарант.

По его словам, украинцы всегда будут помнить певца и вместе сделают все, чтобы превратить Украину в "место счастливых людей".

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в аварии в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. В результате столкновения внедорожника музыканта и грузовика Кузьма получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.