Зеленскому стоит поддержать Кличко на выборах в мэры Киева — исследование

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит на выборах мэра Киева поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО "Передовые правовые инициативы" так считает 33,01% киевлян, сообщают "Українські Новини". На втором месте по президентской поддержке на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко — его поддержать рекомендуют 22,55% опрошенных жителей столицы.

Июньский опрос "Передовых правовых инициатив" демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

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Результаты данных исследования показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" — 8,05%, на четвертом — самовыдвиженец Андрей Пальчевский — 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Нестор Виталий, кандидат от ВО "Батькивщина" — 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей, сообщают аналитики "Передовых правовых инициатив".

Исследование проводилось методом телефонного интервью. "Передовые правовые инициативы" сообщают, что опросили 5 155 респондентов — жителей столицы в десяти районах Киева. Погрешность репрезентативности, по данным исследователей, не превышает 1,5%.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров.

"Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом — без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры — и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии", — отметил он.