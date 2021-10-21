Политика 6 минут назад

Земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, — СМИ

Диджитализация для Кузьмина и его киевских покровителей только прикрытие, утверждают журналисты

Земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, — СМИ Земельную и строительную сферу Харькова отдадут легионеру Офиса президента Кузьмину, — СМИ

Сергей Кузьмин, которого недавно назначили заместителем и.о. мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам диджитализации, был навязан Офисом президента и его назначение является платой за поддержку Терехова на выборах мэра.

Это утверждается в статье "Циничная комбинация ОП. Зачем в Харьков вице-мэром прислали скандального Сергея Кузьмина", обубликованной в издании Telegraf.

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Как пишет издание, Кузьмин должен наладить в Харькове "земельно-строительные "схемы" в пользу некоторых влиятельных людей из Офиса президента". "Судя по всему, особого выбора у Терехова не было — Кузьмина ему "спустили сверху". И тот уже на первой сессии показал свое высокомерное отношение к Харькову — Кузьмин даже не удосужился выступить перед депутатами, показывая, что и в дальнейшем отчитываться он будет в Киеве", — пишут журналисты, отмечая, что формально Кузьмин будет курировать в мэрии вопросы цифровой трансформации.

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"Впрочем, диджитализация для Кузьмина и его киевских покровителей только прикрытие. На самом деле, у него совсем другие задачи — он будет курировать в Харькове еще земельную и строительную сферы, а также Малые архитектурные формы (МАФы). "Вот в этих делах Кузьмин "дока", но только в том смысле, что он феноменально изобретателен в налаживании земельно-строительных "схем", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что самой высокой должностью Кузьмина был пост главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) — органа, который всегда считался одним из самых коррумпированных в стране. Там он проработал недолго и был уволен со скандалом. Еще июле 2019 года тогдашний глава Минрегиона Геннадий Зубко сделал представление Кабмину на увольнение Кузьмина с формулировкой: "не прошел испытательный срок", что означает — завалил всю работу. Однако увольняло Кузьмина уже правительство Алексея Гончарука, который "прямым текстом заявил, что главная причина увольнения Кузьмина — тотальная коррупция в ГАСИ".

Издание также приводит слова эксперта Виктора Глебы, который прямо писал, что Кузьмин решил "не бороться с мафией, а ее возглавить". "Именно при Кузьмине в ГАСИ стала широко известной коррупционная формула "5$ за 1 кв м", — говорится в статье.

Журналисты пишут, что "Терехов в частных беседах и переговорах с депутатами горсовета по предстоящему голосованию, а также на заседании фракции Блока Кернеса перед сессией горсовета объяснил необходимость назначения Кузьмина своим замом следующим образом: "кураторы из ОП попросили это сделать", прямо намекая на позицию замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко". По информации издания, Терехов пояснил депутатам, что "земельную и строительную сферу в Харькове придется отдать Кузьмину в полное управление по квоте ОП в обмен на поддержку Президента на выборах мэра".

Напомним, Сергей Кузьмин был назначен заместителем городского головы Харькова на внеочередной сессии Харьковского горсовета 12 октября.

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