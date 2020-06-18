Общество 50 минут назад

Жара в Украине повысила спрос на установку кондиционеров в шесть раз

За половину июня украинцы потратили на установку кондиционеров 1,3 млн грн — это уже в 2,5 раза больше, чем в мае

Фото: Kabanchik.ua Фото: Kabanchik.ua
Фото: Kabanchik.ua

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в июне спрос на установку кондиционеров вырос почти в шесть раз по сравнению с маем. Такой ажиотаж вызван резким повышением температуры, отмечают в компании.

"Пик установок приходится на июнь — почти в 2,5 раза больше, чем за весь год. Так, например, только с 1-17 июня на установку кондиционеров было 1600 заказов, что уже почти в шесть раз превышает количество заказов за май", — рассказывает руководитель отдела маркетинга сервиса Ольга Сорока.

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При этом до 9 июня украинцы не спешили устанавливать кондиционеры. Стремительный рост начался только с 9 числа, когда в стране впервые была зафиксирована температура на отметке 31 градус тепла. С этого дня количество заказов подскочило в три раза, а на следующий день увеличилось еще в два раза — со 102 до 205 в день.

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Одновременно с увеличением спроса возрастает и цена: в июне стоимость установки выросла до 2300 грн — это на 20% больше, чем весной этого года. Суммарно за половину июня украинцы потратили на установку кондиционеров 1,3 млн грн, что уже 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце.

В среднем в сезон на Kabanchik.ua оставляют примерно 4900 заказов для установщиков кондиционеров. Один мастер может выполнить от 10-12 заказов в месяц и зарабатывать около 22-26 тысяч грн. Однако уровень заработка зависит от объема работы и количества заказов, которые выполняет специалист.

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