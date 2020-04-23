Рынки 1 час назад

За месяц карантина на 200% вырос спрос на ремонт спортивных тренажеров

Статистика показывает, что спрос на бизнес-услуги просел, но при этом украинцы начали искать специалистов по ремонту тренажеров, нянь и даже мастеров по ремонту аппарата искусственной вентиляции легких.

За месяц карантина на 200% вырос спрос на ремонт спортивных тренажеров За месяц карантина на 200% вырос спрос на ремонт спортивных тренажеров
Фото: Пресс-служба EVO

За первый месяц карантина спрос на финансистов и кадровиков уменьшился на 30%, а вот доставка продуктов и ремонт спортивных тренажеров пользуется огромным спросом.

Об этом сообщила пресс-служба компании EVO, проанализировав мартовские тенденции онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua по сравнению с февралем текущего года.

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Бизнес-услуги, ремонт и уборка изрядно просели 

Упал спрос на деловые услуги — в марте и апреле подработку бухгалтерам, юристам, финансистам и кадровикам предлагали на 30% реже, чем в феврале.  

Также из-за карантина украинцы решили повременить с ремонтом мебели — количество заказов снизилось на 26% по сравнению с февралем.

Аналитики компании пришли к выводу, что работая дистанционно, украинцы находят больше времени и на домашнюю работу — мастеров и клинеров заказывали на 14% реже, чем раньше.

Спрос на строительные работы хоть и вырос на 23% по сравнению с февралем этого года, но это примерно в 3 раза меньше, чем темп прошлого года. А спрос на отделочные работы даже немного снизился. 

Примерно на уровне февраля остались заказы по ремонту техники и автомобилей. Сохранился спрос и на складские услуги.

 

Тренд на ремонт тренажеров

Заказы на доставку продуктов увеличились в 5 раз, лекарств — в 4 раза. Исходя из этого, компания решила запустить отдельное мобильное приложение Доставка Kabanchik.ua.

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Из неожиданностей — ремонт тренажеров начали заказывать в 3 раза чаще. В компании отметили, что чаще всего ремонтируют орбитреки.

C середины марта няни стали чуть более востребованными — их услуги заказывают на 18% чаще по сравнению с докарантинным февралем. Не отстает и спрос на услуги швей — тоже 18%. Много специалистов, которые раньше занимались пошивом одежды, теперь отшивают маски и защитные костюмы.

Из необычного — на Кабанчике в апреле пытались найти мастера по ремонту аппарата ИВЛ, но не нашли. 

Ранее Delo.ua рассказывали, что украинские ритейлеры выступили с обращением к властям, в котором настаивают на отмене "тотального карантина" и требуют открыть ТРЦ. При этом бизнес обязуется придерживаться всех антикоронавирусных норм и правил — обеспечивать дезинфекцию помещений и защиту сотрудников.

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