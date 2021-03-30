Жители Мьянмы перешли к "мусорным бунтам" против военной хунты — СМИ

Жители Мьянмы, протестующие против захвата власти военными, начали использовать новую тактику гражданского неповиновения, призывая жителей оставлять мусор на перекрестках основных дорог.

Как передает Reuters, в соцсетях распространяются фото того, как в Янгоне накапливаются груды мусора. Кампания проводится вопреки призывам, звучавшим через громкоговорители 29 марта в некоторых районах Янгона, с призывом к жителям правильно утилизировать мусор.

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Тем временем, по подсчетам Ассоциации помощи политическим заключенным, уже по меньшей мере 510 мирных жителей были убиты за почти два месяца противостояния военных и протестующих. В частности, в самый кровавый день — 27 марта — число жертв составило 141.

В понедельник же, 29 марта, по данным организации, силовики убили в Янгоне 14 мирных жителей, в том числе восемь в районе Южный Дагон. Со ссылкой на очевидцев утверждается, что по протестующим, прячущимся за баррикадой из мешков с песком, был открыт огонь из оружия более крупного калибра, чем обычно.

Тем временем одна из основных групп, стоящих за протестами, — Всеобщий забастовочный комитет национальностей — 29 марта обратился к вооруженным группировкам этнических меньшинств Мьянмы с призывом помочь тем, кто противостоит притеснению со стороны военных.

Уже 30 марта три группы — Армия Национального демократического альянса Мьянмы (представляющая китайское меньшинство из района Кокан), Армия Аракана и Национально-освободительная армия Таанга — выступили с совместным заявлением для военных с призывом прекратить убивать протестующих.

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Также сообщается, что в минувшие выходные возле тайской границы произошли ожесточенные столкновения между армией и одной из старейших группировок нацменьшинств — Каренской национально-освободительной армии, которая также осудила переворот. Отмечается, что в результате нападения ее боевиков на армейский пост погибло 10 солдат, а в результате ответных воздушных бомбардировок мьянманской армии в Тайланд сбежало около 3 тысяч местных сельских жителей.

Напомним, 1 февраля в Мьянме взяли власть военные, отстранившие от управления страной гражданское руководство и объявившие чрезвычайное положение сроком на один год. Страну фактически возглавил главнокомандующий армией Мин Аун Хлайн.

Формально возможность передачи власти в стране главнокомандующему дает в случае угрозы безопасности страны непосредственно ее конституция. Ею военные и воспользовались, заявив о массовых нарушениях на прошедших еще 8 ноября 2020 года парламентских выборах, которые якобы позволили исказить волеизъявление граждан в пользу крупнейшей партии "Национальная лига за демократию", получившей абсолютное большинство мест в парламенте и оппонирующей, соответственно, связанной с военными Партии солидарности и развития Союза.