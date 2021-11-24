Украинцев приглашают в Стэнфорд на стипендиальную программу

Стэнфордский университет, один из известнейших вузов мира, снова принимает заявки от украинских студентов на участие в стипендиальной программе Ukrainian Emerging Leaders.

Об этом пишет AIN.UA.

Ukrainian Emerging Leaders — это стипендиальная программа для украинских студентов, которую университет запустил еще в 2017 году и с тех пор уже провел на нее несколько наборов.

Она нацелена, прежде всего, на реформаторов, политиков, юристов, предпринимателей и создателей социальных проектов, лидеров общественных организаций.

Стипендиаты будут иметь возможность посещать лекции в Стэнфорде. Кроме того, чтобы узнать о подходах к решению различных задач по всему миру, они посетят технологические фирмы, базирующиеся в Кремниевой долине.

Также им выдается стипендия на все время программы (10 месяцев). Она покрывает плату за обучение, переезд и затраты на жилье в Bay Area. Организаторы также оплатят оформление виз и расходы на перелет туда и обратно.

Программа появилась благодаря идее стипендиатов программы JSK Fellowship Александра и Екатерины Акименко. Обучаясь в Стэнфорде, они заметили, что здесь учится довольно мало украинцев, и захотели как-то повлиять на эту ситуацию.

«Мы изучали курсы в Freeman Spogli Institute (FSI), общались там с преподавателями и предложили им такую идею — она совпала с их собственными устремлениями», — рассказывает Александр.

Они с женой создали концепцию этой программы, в университете ее первыми поддержали директор FSI Майкл Макфол и директор центра CDDRL Френсис Фукуяма.

Как отмечается, кандидаты должны соответствовать таким критериям:

- иметь украинское гражданство, проживать в Украине и вернуться в страну после обучения;

- быть в возрасте 28 лет или старше к началу программы, в сентябре 2022 года;

- иметь профессиональные и личные достижения в сферах демократии, развития и верховенства права;

- иметь как минимум пятилетний опыт работы в вышеперечисленных сферах;

- не находиться в процессе обучения по полноценной университетской программе, иметь степень бакалавра.

Заявки на предварительный опрос для участия в программе принимаются до 8 декабря 2021 года.

Напомним, в киевском инновационном парке Unit.City начали строить общеобразовательную школу со STEM-направлением.

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