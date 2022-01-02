Еврокомиссия предложила признать "зелеными" атомную энергетику и газ

Европейская комиссия 1 января направила государствам-членам Европейского союза проект решения в соответствии с которым атомная энергетика может быть признана экологически безопасной в ЕС. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Согласно документу, атомная энергия классифицируется в качестве экологичной. А инвестиции в атомные электростанции следует считать устойчивыми, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года.

Кроме того, газ с некоторыми оговорками также предлагается считать "зеленым" источником энергии.

Что касается электростанций, работающих на природном газе, они смогут получить "зеленую" маркировку, если их возведение было разрешено до 2030 года. Кроме того, им нужно будет заменить устаревшую технику и удерживать объем выбросов СО2 в рамках установленной нормы.

В свою очередь министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке раскритиковала планы Еврокомиссии как "абсолютно неправильные".

"Источник энергии, который в случае аварии на реакторе может привести к разрушительным экологическим катастрофам и оставляет после себя огромное количество опасных высокорадиоактивных отходов, не может быть экологичным", — заявила Лемке в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.

Принятие данного документа может быть заблокировано, если против выступят большинство стран или Европарламент.

Напомним, Европейский Союз намерен установить 2049-й год жестким крайним сроком, к которому должны быть расторгнуты долгосрочные контракты на импорт природного газа.