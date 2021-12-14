Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные газовые контракты с Россией — СМИ

Европейский Союз намерен установить 2049-й год жестким крайним сроком, к которому должны быть расторгнуты долгосрочные контракты на импорт природного газа, сообщает Bloomberg.

По данным издания, этот план должен быть обнародован уже в среду, 15 декабря. Его необходимость обосновывается предстоящим переходом на восстанавливаемые источники энергии.

Однако план противоречит намерениям России, которая обеспечивает около трети потребностей Европы в газе. Она давно выступает за долгосрочные контракты с ЕС. При этом Кремль использует газ в качестве политического оружия.

Главы правительств ЕС собираются обсудить запланированные меры на саммите в Брюсселе в четверг, 16 декабря.

Этой зимой риски для Европы возрастают: запасы газа упали до рекордно низкого уровня, и конец кризиса не предвидится. Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной угрожает дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится и в следующем отопительном сезоне.

На прошлой неделе Польша заявила, что газовый рынок останется нестабильным до принятия окончательного решения по спорному проекту газопровода "Северный поток-2", по которому будет поставляться больше российского газа в Европу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что он "сделает все", чтобы помешать Москве использовать этот канал для ограничения потоков через Украину, в то время как лидер Беларуси Александр Лукашенко повторил угрозы прекратить поставки, если Запад будет настаивать на санкциях в споре о мигрантах.

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg News, исполнительная власть блока хочет предотвратить продление таких контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки своих энергетических рынков. Европейская комиссия также предложит меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой блок столкнулся с рекордными ценами и острым дефицитом.

Еврокомиссия хочет также предложить стратегический подход к хранению газа, включая меры по обеспечению высокого уровня заполнения в начале отопительного сезона. Но окончательным решением проблем безопасности поставок в ЕС станет отказ от ископаемого топлива.

В эти же дни спотовая цена газа в Европе резко растет — она превысила отметку в 1 400 долларов за тысячу кубометров. Скачок произошел после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" пока невозможен, так как он не соответствует европейским правилам.

Но РФ не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе. Это может произойти только после получения всех необходимых разрешений на запуск газопровода "Северный поток-2".