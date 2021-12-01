Беларусь и Россия договорились о цене на газ на 2022 год

Беларусь договорилась с российской компанией "Газпром" о цене на природный газ на 2022 год. Стоимость российского газа для РБ составит $128,52 за тысячу кубометров.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси, 1 декабря министр энергетики РБ Виктор Каранкевич встретился с председателем "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

По итогам встречи стороны подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году.

"Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, - 128,52 долл за 1 тысячу куб м", — говорится в сообщении ведомства.

Накануне подписания протокола о ценах на российский газ для Беларуси, нелегитимный президент РБ Александр Лукашенк заявил, что якобы "Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году". Он сообщил, что теперь ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам.

Тем временем на европейских рынках цены на газ достигают $1000 за тысячу кубометров.

Украинские власти считают, что в Европе возник энергетический кризис из-за Газпрома, который уменьшил поставки энергоресурса, чтобы искусственно поднять цену на него.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Официальный Киев считает, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует требованиям законодательства ЕС.

Позицию Украины поддерживает Польша, которая будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Но важно учесть, что польские представители получили только право совещательного голоса в сертификационном процессе.

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