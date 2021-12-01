ФГИ продал Калушскую ТЭЦ за 801 млн грн: в ходе торгов цена выросла почти в 4 раза

Компания "Констанза" за 801 млн грн купила Калушскую ТЭЦ, которую Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион.

Как следует из данных "Прозорро.Продажи", стартовая цена ТЭЦ составляла 230 млн грн. В аукционе участвовали семь компаний.

Участники аукциона сделали ряд предложений: компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева на аукционе была готова заплатить за ТЭЦ 353,302 млн грн, а "Юнайтед Энерджи"– 350 млн грн.

Главным конкурентом для компании "Констанза" стал "ЮГ ЭНЕРГО СБЫТ", который предложил 800 млн грн. Но победитель торгов дал на 1 млн грн больше.

По данным YouControl, ООО "Констанза" зарегистрировано в Донецкой области в 2015 году, уставный капитал предприятия составляет 140 тысяч грн. Основной вид его деятельности — оптовая торговля, в том числе химическими продуктами. Владельцами компании в реестре указаны Сергей Алабаш и Лариса Наклонная.

Покупатель обязан погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, а также просроченную кредиторскую задолженность.

Калушская ТЭЦ – практически единственный объект генерации в "Бурштынском острове", который не принадлежит компании ДТЭК.

Ранее Калушскую теплоцентраль уже выводили из государственной в коммунальную собственность. Но в 2019 году Комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации при Минюсте отменила решение о перерегистрации Калушской ТЭЦ на нового владельца и вернула ее в государственную собственность.

Тогда глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, будучи представителем президента Зеленского в Кабинете министров, заявлял, что решение могли принять для дальнейшей передачи ТЭЦ компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Причем у ДЭТК и сейчас непростые отношения с «Укрэнерго», который заявляет о необходимости проверок предприятий этой компании.