"ГарПок" продал компаниям Ахметова и Коломойского электроэнергии на 444 млрд гривен по цене на 21% ниже среднемесячных показателей

Государственное предприятие “Гарантированный покупатель” продало компаниям из орбиты Рината Ахметова и Игоря Коломойского 205 тысяч МВт-ч электроэнергии на общую сумму 444 млн гривен. Об этом сообщает издание “Наші Гроші” со ссылкой на данные “Украинской энергетической биржи”.

Согласно сообщению, электроэнергию продали по двусторонним договорам по 2170 грн за МВт-час. Период поставки – с 17 по 28 февраля. По данным биржи, месячные индексы рынка двусторонних договоров в феврале составляют 2636 грн за МВт-час.

"Таким образом, «ГарПок» продал электроэнергию дешевле на 466 грн/МВт*ч, или 21% от рыночных показателей. Потери от продажи энергии в 444 млн грн можно оценить в 95 млн грн", — сообщают "Наші Гроші".

По данным источника издания, по ходу аукциона лоты продаж были укрупнены, что отсекло мелких трейдеров. В результате электроэнергию выкупили группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

"Д.трейдинг" Ахметова выкупило 101 тыс. МВт*ч на 219 млн грн. Вторую половину выкупили фирмы "Юг Энерго Сбыт" (125 млн грн), "Центрэнергосбыт" (94 млн грн), "Запад энерго сбыт" (7 млн ​​грн)

Учредитель "Центрэнергосбыта" Алексей Плакасов был первым заместителем председателя правления "Укртатнафта" Коломойского. Коммерческий директор «Юг Энерго Сбыта» Евгений Воробьев баллотировался в Николаевский облсовет от «Слуги народа» и был бизнес-партнером Андрея Короткевича-Лещенко, основателя «Юнайтед Энерджи» из группы Коломойского. Основателем «Запад энерго сбыта» является Александр Чарный из Луцка, ранее он работал в «Донецкоблгаге» Сергея Курченко, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и ряде других фирм.

В свою очередь в ДТЭК опровергли информацию о сговоре участников торгов, а также отметили, что "Д.Трейдинг" покупает электроэнергию исключительно на конкурентных прозрачных условиях по ценам, определенным балансом спроса и предложения на организованных сегментах рынка э/э.

"Гарантированный покупатель провел открытый аукцион, на участие в котором могли подать заявки все желающие участники рынка. По результатам этого аукциона четко видно, что цена реализации ресурса Гарантированным покупателем составила 2170 грн/МВтг, что примерно на 10% выше текущих спотовых цен в Украине и почти в 15 раз выше той цены, по которой Гарантированный покупатель приобрел е\е у Энергоатома. 150 грн/мВтг", - сообщили в ДТЭК в ответ на запрос Delo.ua.

Кроме того, в компании отметили, что в условиях значительной волатильности рынка практически все участники в своих торговых стратегиях ориентируются на цены на рынке «на сутки вперед», как максимально точно и реально отражающие актуальную ситуацию на рынке и текущую ценовую конъюнктуру.

Напомним, 13 ноября 2021 года с должности главы "ГарПока" был уволен Константин Петриковец после того, как 12 ноября "ГарПок" перечислил из 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Именно эту причину назвал сам Петриковец, заявивший об отказе выполнять незаконные указания правительства отсрочить эти выплаты и составить график расчетов с ними, в то время как закон предусматривает пропорциональный подход ко всем энергопроизводителям. Он также заявил о готовности предоставить правоохранителям доказательства такого давления со стороны Кабмина.

Министерство энергетики и Кабмин объяснили решение непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба государству во время нахождения Петриковца в должности главы "ГарПока".

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") также рассказал, что предприятие в этот период было участником ценовых сговоров на проводимых им аукционах по продаже электроэнергии.

16 ноября "ГарПок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн, по просьбе Улиды, был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.