Манипуляции с НДС вымывают деньги, предназначенные на закупку электроэнергии, — эксперты

Проблема потери денег, предназначенных на закупку электроэнергии, из-за манипуляций с НДС была одной из главных тем круглого стола "Проблемные вопросы рынка электрической энергии", сообщает ExPro.

"В последний банковский день месяца "Гарантированный Покупатель" отправил три авансовых платежа на декабрь, 1 сообщила Ольга Тагиева, глава Общественного объединения "Энергетический Союз". — Все, кто думают, что их будет достаточно на закупку электрической энергии, должны понять, что 20% просто потеряны. Их не хватит поставщикам универсальной услуги на закупку самых дорогих пиков электроэнергии. При этом не хватит денег заплатить оператору за распределение, облэнерго останутся снова с долгами, а кассовые разрывы, к сожалению, не снизятся с этой предоплатой".

Необходимо сделать невозможной ситуацию, сложившуюся в начале декабря, когда платеж от 1 декабря от "Гарантированного Покупателя" поставщику был зачислен банком 30 ноября, заявил во время своего выступления Дмитрий Иванов, директор "Волыньэлектросбыт" (Группа Tolk). Это привело к потере полученной суммы на 20% из-за начисления налогов. "Банк, засчитав платеж 30-м числом, тем самым поднял наши налоговые обязательства, грубо говоря, на 100 тысяч гривен", — добавил руководитель поставщика.

Ольга Тагиева обратила внимание, что поставщики в этой ситуации делают закупку электрической энергии наперед: ни одного киловатт-часа им взаймы никто не дает. "Тогда сделайте зеркальные договора, сделайте, чтобы поставщики платили оператору распределения через 60 дней после того, как с ними рассчитается население", — предложила руководитель общественного объединения.

Дмитрий Иванов подчеркнул, что неоднократно публично обращал внимание на недостатки модели нового ПСО, приводящие к кассовым разрывам. Он обратился с предложением внести изменения в типовой договор с "Гарантированным Покупателем", чтобы средства за услугу по доступности электрической энергии для населения вносились на счет 2600. Директор "Волыньэлектросбыт" отметил необходимость изменения регламента распределения средств: "Должно быть минимум три распределения на счете со специальным режимом использования".