Новый скандал в "зеленой" энергетике: компания из Бельгии требует от Украины не менее 70 млн евро

Бельгийская компания SREW N.V., производитель электроэнергии из возобновляемых источников, обратилась в международный арбитраж с требованиями, чтобы Украина компенсировала ей убытки. Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Правительство Украины уже занимается процедурой по закупке юридических услуг для защиты по делу.

Компания SREW N.V. — инвестор в ООО "Днепро-Бугская ветровая станция" в Херсонской области. По заявлению Министерства юстиции, истец утверждает, что нарушены его права как инвестора, которые оговорены в соглашении между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В итоге SREW N.V. имеет претензии по установлению требования о полной оплате балансовой стоимости, дополнительному уменьшению "зеленого тарифа" и увеличению доли возмещения стоимости урегулирования небаланса в пользу "Гарантированного покупателя".

Министерство юстиции предполагает, что сумма иска "вероятно, составит не менее 70 млн евро убытков".

Днепро-Бугскую ветровую электростанцию бельгийский инвестор начал строить в 2019 году. Она имеет 25 турбин. Мощность этого предприятия составляет 110 МВт. Запланированный объем инвестиций составлял 165 млн евро.

С инициативой по понижению "зеленого" тарифа в 2019 году выступило Министерство экономики Украины. Новый закон установил также ответственность за небалансы, когда генерация не выполняет свои обязательства по выработке электроэнергии. По словам представителя Минэкономики, изменить действующие зеленые тарифы пришлось, чтобы сектор мог развиваться.

Напомним, что в марте 2020 года уровень оплат по зеленому тарифу "вдруг" упал до 5-7%. Это как раз тот уровень, когда не только отсутствует прибыль, но и собственники большинства электростанций уже не могли оплатить текущие расходы.

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