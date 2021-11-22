Оптимально — вывести Коломойского из "Укрнафты", — политолог Таран

Глава центра “Эйдос” политолог Виктор Таран считает, что лучшим решением для развития компании "Укрнафта", где мажоритарным акционером является государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", является выведение из состава акционеров компании олигарха Игоря Коломойского, передает РБК-Украина.



"Этот "развод" нужно было делать давно. Это как несчастливая семья, одна из причин - несвоевременно развелись. Почему? Потому что определенный меркантильный интерес. Здесь с "Укрнафтой" так же - все понимали, что нужен развод, но ни у кого не хватало политической воли - ни во времена Януковича, ни во времена Порошенко, и у меня есть скепсис, что это смогут сделать сейчас, потому что слишком велика цена вопроса, слишком заинтересован Коломойский, чтобы все осталось, как есть. Если развод действительно удастся, то Украина и все украинцы выиграют от этого", - заявил Таран.

По словам эксперта, Коломойский - монополист, крепко держащий украинский нефтяной перерабатывающий бизнес, и это является также с его стороны инструментом влияния (экономическое влияние).

"Начнутся перебои с бензином, влияние на цену, манипуляции. Коломойский всегда пытался контролировать ключевые отрасли, влияющие на безопасность государства. И он понимает ценность "Укрнафты", - подчеркивает Таран.

Напомним, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты", а более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.