Под Ивано-Франковском планируют добывать газ

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области собираются построить две скважины для поиска газовых залежей в баденских отложениях неогена и мезозоя.

Как сообщает газета "Галичина", строительством скважин №12-Саджавская и №13-Саджавская Участки Угнивская 6 (Саджавская) будет заниматься ООО "Велл Ко".

Подключение скважин к установке подготовки газа "УПГ-Грабовка" будет осуществляться на расстояние до 10 тысяч метров. Максимальная глубина скважин – до 4 тысяч метров.

Способ бурения – роторный, предполагается крепление ствола скважин высокогерметичными обсадными трубами. Ожидаемый объем добычи природного газа составляет 20 – 80 тысяч кубометров в сутки.

Работы будут проводиться на территории Богородчанского поселкового территориального общества Ивано-Франковского района и Старобогородчанского сельского территориального общества.

По данным ЕГРПОУ, конечным бенефициаром ООО "Велл Ко" является житель Львовской области Зиновий Козицкий.

Напомним, в декабре Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании Nafta стать единственным владельцем месторождения газа на Закарпатье.

Ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" запустила в опытно-промышленную разработку первое месторождение газа плотных пород (центрально-бассейнового типа) — Святогорское.