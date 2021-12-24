Уволенного за профнепригодность директора шахты им. Сургая могут вернуть на должность: шахтеры грозят забастовкой

Сотрудники государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" заявили о незаконном увольнении нынешнего директора ГП и грозят провести забастовку против назначения нового, ранее уже занимавшего эту должность. О этом они написали в открытом обращении, опубликованном на сайте предприятия.

Невзирая на требование трудового коллектива и профсоюзных организаций ГП «Шахта им. М.С. Сургая» к министру энергетики Герману Галущенко не проводить смену руководства предприятия, 24 декабря своим решением он уволил с занимаемой должности исполняющего обязанности директора ГП Александра Сокуна. Горняки заявляют, что его место может занять бывший руководитель шахты.

"По информации коллектива, на эту должность планируют назначить Севцова Сергея Валентиновича, который год назад был снят с должности директора шахты за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Его действия привели к критическому состоянию предприятия", - написали в открытом обращении шахтеры.

В свою очередь они поддерживают другого руководителя, который, по их словам, смог наладить работу госшахты.

"Невзирая на очень сложную ситуацию в угольной отрасли, действующий руководитель ГП "Шахта им. М.С. Сургая" Сокун Александр Сергеевич приложил все усилия, чтобы удержать стабильность и жизнедеятельность предприятия, сохранить рабочие места работников, в отопительно-зимний период обеспечить страну значительными объемами угля. В отсутствие бюджетного финансирования на техническое переоснащение, за собственные средства предприятия смонтировал и ввел в декабре 2021 года новый очистный забой", - отметили в обращении горняки.

Увольнение Сокуна шахтеры считают незаконным, поскольку с его стороны не поступало никаких заявлений.

"Все законные основания для увольнения отсутствуют — Сокун А. С. не сообщал о желании увольнения ни устно, ни письменно, качественно исполняет свои обязанности: введена в эксплуатацию новая лава, что делает предприятие прибыльным и лидером в своей отрасли, сокращена задолженность по заработной плате и коммунальным услугам, выполняются своевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками", - добавили в обращении горняки.

Шахтеры высказали готовность добиваться отмены приказа про увольнение Сокуна и не назначения Севцова всеми доступными им методами, включая протестные акции.

"Трудовой коллектив и профсоюзные организации заявляют, что готовы перейти к радикальным действиям - протесту, если их требования будут игнорироваться", - резюмировали в своем обращении шахтеры.

Как уже ранее сообщалось, за сменой нынешней дирекции государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" могут стоять Виталий Кропачев и Максим Ефимов. Первого журналисты называют "смотрящим" за государственными угольными активами" времен Порошенко. Ефимов же известен тем, что является собственником энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", которая контролирует Славянскую ТЭС. По данным СБУ, на складах этой электростанции на конец ноября было накоплено угля в 65 раз меньше, чем должно быть по плану. 1,6 тыс. тонн при против необходимых 105,0 тыс. тонн.

Виталий Кропачев также известен тем, что открыто в своих интервью называет действующую власть в лице президента Зеленского популистами, указывая на принятый ранее закон про деолигархизацию. Также винит руководство страны в образовавшемся энергокризисе и многократном повышении тарифов, которое считает неизбежным.