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Фінанси
Дата публікації

Чекаємо на долар по 40 гривень. Чому валютний курс знову зростає?

курс гривні курс долара девальвація
Є ознаки руху курсу у бік 40 грн/дол., але лише під контролем НБУ

Гривня продовжує слабшати. Готівковий курс вже закріпився вище за 39 грн/дол. Не виключено, що найближчого місяця ринок протестує новий рівень у 40 грн/дол.

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З другої половини березня валютний ринок повернувся до девальваційного тренду. Якщо на початку місяця готівковий курс знаходився в діапазоні 38,1-38,6 грн/дол., то в останній тиждень березня ринок входить з курсовим коридором 38,7-39,3 грн/дол. Таким чином, курс уперше із січня пробив позначку 39 грн/дол. Офіційний курс рухається у тому ж самому напрямку: з 38 грн/дол. на 1 березня він послабшав до 22 березня на 2,6% до 39 грн/дол.  

Зміна офіційного курсу гривні у лютому-березні, UAH/USD

Фото 2 — Чекаємо на долар по 40 гривень. Чому валютний курс знову зростає?
Дані НБУ

Найближчі кілька тижнів не принесуть ринку будь-яких суттєвих змін. Але не виключено, що курс закріпиться вище за 39 грн/дол. і освоюватиме новий коридор з верхнею межею близько 40 грн/дол.

Регулювання м'якше, гнучкість курсу дедалі більше

Ринок поступово адаптується до пом'якшення валютного регулювання. Якщо простежити за ситуацією з початку року, то можна помітити, що протягом січня курс пішов на зміцнення, у лютому був бічний рух і у березні знову намітилося ослаблення курсу.

По суті, це і є відображенням тієї самої "керованої гнучкості", про яку неодноразово заявляв НБУ.

На ринку почасти діє система валютних змін та певні закономірності валютних коливань, які можна пов'язати саме з дією режиму "керованої гнучкості" та м'яким наглядом регулятора.

Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Про вплив валютної лібералізації на ринок свідчать такі ознаки:

  • щотижневі курсові коливання в обидві сторони знаходяться в межах 1,5-2% курсу понеділка, а максимальне відхилення, якщо, наприклад, курс зростатиме або знижуватиметься 5 днів поспіль, може становити до 2,5-2,6% (в межах 1 грн);
  • допустимі, тобто такі, що не загрожують загальній картині ринку, коливання досягають 5% початкового курсу, від якого почалася висхідна або спадна динаміка.

Щодо присутності Нацбанку на ринку, то він, як і раніше, зберігає досить суттєві обсяги продажу валюти на міжбанку. Причому картина інтервенцій є досить цікавою.

У перші тижні лютого НБУ продавав десь по 200-300 млн дол. на тиждень, а під кінець місяця наростив інтервенції майже до 650 млн дол. за тиждень. У березні все відбувається рівно за таким самим сценарієм: зі 156-260 млн дол. інтервенцій за тиждень Нацбанк у другій половині місяця дійшов до 681 млн дол. за тиждень.

Причина може бути в тому, що коли формується загроза для стабільності ринку, НБУ збільшує інтервенції, щоб уникнути різких стрибків курсу. Співвідношення попиту та пропозиції на міжбанку підтверджує цю тезу. Наприклад, у період з 14 по 20 березня середньоденний продаж валюти на ринку знаходився в діапазоні від 184 до 237 млн дол., тоді як купівля безготівкової валюти сягала 342 млн дол. на день. І саме паралельно НБУ почав нарощувати інтервенції.

Валютні інтервенції НБУ, млн дол.

Період Інтервенції (продаж валюти)
26.02-01.03.24 320,9
04.03-08.03.24 156,8
11.03-15.03.24 263,0
18.03-22.03.24 680,9

Дані НБУ

Готуємося до нових висот

До кінця березня та на початку квітня експерти прогнозують коливання на валютному ринку, але без явного руху в будь-який бік.

Готівковий курс триматиметься у коридорі 39-39,75 грн/дол. Загалом зберігаються перспективи зростання до 40 грн/дол., але швидкість такого руху контролюватиме НБУ.

Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Важливо розуміти, що 39 грн/дол.  це досить важлива психологічна позначка, до якої ринок має звикнути. На це може знадобитися не один тиждень.

З іншого боку, не виключено, що курс тимчасово може піти на зміцнення. На користь такого тренду гратиме надходження фінансування від Євросоюзу в сумі 4,5 млрд євро та рішення МВФ виділити Україні новий кредитний транш у розмірі 880 млн дол.

"Закордонне фінансування формує своєрідну подушку безпеки, оскільки частково надходження конвертуватимуться в гривню та підтримуватимуть курс", – коментує Андрій Шевчишин.

Втім, постійні рухи курсу вже не повинні викликати здивування чи паніки, оскільки така поведінка ринку стане явищем перманентним.

"Валютний ринок перебуває у досить стабільному, хоч і динамічному стані. А часті, майже щоденні курсові зміни – це якраз ознака "живого" ринку", – резюмує Тарас Лєсовий.