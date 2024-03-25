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Чекаємо на долар по 40 гривень. Чому валютний курс знову зростає?
Гривня продовжує слабшати. Готівковий курс вже закріпився вище за 39 грн/дол. Не виключено, що найближчого місяця ринок протестує новий рівень у 40 грн/дол.
З другої половини березня валютний ринок повернувся до девальваційного тренду. Якщо на початку місяця готівковий курс знаходився в діапазоні 38,1-38,6 грн/дол., то в останній тиждень березня ринок входить з курсовим коридором 38,7-39,3 грн/дол. Таким чином, курс уперше із січня пробив позначку 39 грн/дол. Офіційний курс рухається у тому ж самому напрямку: з 38 грн/дол. на 1 березня він послабшав до 22 березня на 2,6% до 39 грн/дол.
Зміна офіційного курсу гривні у лютому-березні, UAH/USD
Найближчі кілька тижнів не принесуть ринку будь-яких суттєвих змін. Але не виключено, що курс закріпиться вище за 39 грн/дол. і освоюватиме новий коридор з верхнею межею близько 40 грн/дол.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Регулювання м'якше, гнучкість курсу дедалі більше
Ринок поступово адаптується до пом'якшення валютного регулювання. Якщо простежити за ситуацією з початку року, то можна помітити, що протягом січня курс пішов на зміцнення, у лютому був бічний рух і у березні знову намітилося ослаблення курсу.
По суті, це і є відображенням тієї самої "керованої гнучкості", про яку неодноразово заявляв НБУ.
Про вплив валютної лібералізації на ринок свідчать такі ознаки:
- щотижневі курсові коливання в обидві сторони знаходяться в межах 1,5-2% курсу понеділка, а максимальне відхилення, якщо, наприклад, курс зростатиме або знижуватиметься 5 днів поспіль, може становити до 2,5-2,6% (в межах 1 грн);
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допустимі, тобто такі, що не загрожують загальній картині ринку, коливання досягають 5% початкового курсу, від якого почалася висхідна або спадна динаміка.
Щодо присутності Нацбанку на ринку, то він, як і раніше, зберігає досить суттєві обсяги продажу валюти на міжбанку. Причому картина інтервенцій є досить цікавою.
У перші тижні лютого НБУ продавав десь по 200-300 млн дол. на тиждень, а під кінець місяця наростив інтервенції майже до 650 млн дол. за тиждень. У березні все відбувається рівно за таким самим сценарієм: зі 156-260 млн дол. інтервенцій за тиждень Нацбанк у другій половині місяця дійшов до 681 млн дол. за тиждень.
Причина може бути в тому, що коли формується загроза для стабільності ринку, НБУ збільшує інтервенції, щоб уникнути різких стрибків курсу. Співвідношення попиту та пропозиції на міжбанку підтверджує цю тезу. Наприклад, у період з 14 по 20 березня середньоденний продаж валюти на ринку знаходився в діапазоні від 184 до 237 млн дол., тоді як купівля безготівкової валюти сягала 342 млн дол. на день. І саме паралельно НБУ почав нарощувати інтервенції.
Валютні інтервенції НБУ, млн дол.
|Період
|Інтервенції (продаж валюти)
|26.02-01.03.24
|320,9
|04.03-08.03.24
|156,8
|11.03-15.03.24
|263,0
|18.03-22.03.24
|680,9
Дані НБУ
Готуємося до нових висот
До кінця березня та на початку квітня експерти прогнозують коливання на валютному ринку, але без явного руху в будь-який бік.
Важливо розуміти, що 39 грн/дол. – це досить важлива психологічна позначка, до якої ринок має звикнути. На це може знадобитися не один тиждень.
З іншого боку, не виключено, що курс тимчасово може піти на зміцнення. На користь такого тренду гратиме надходження фінансування від Євросоюзу в сумі 4,5 млрд євро та рішення МВФ виділити Україні новий кредитний транш у розмірі 880 млн дол.
"Закордонне фінансування формує своєрідну подушку безпеки, оскільки частково надходження конвертуватимуться в гривню та підтримуватимуть курс", – коментує Андрій Шевчишин.
Втім, постійні рухи курсу вже не повинні викликати здивування чи паніки, оскільки така поведінка ринку стане явищем перманентним.
"Валютний ринок перебуває у досить стабільному, хоч і динамічному стані. А часті, майже щоденні курсові зміни – це якраз ознака "живого" ринку", – резюмує Тарас Лєсовий.