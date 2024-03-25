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Финансы
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Ждем доллар по 40 гривен. Почему валютный курс снова пошел на повышение?

курс гривны курс доллара девальвация
Есть признаки движения курса в сторону 40 грн/долл., но только под контролем НБУ

Гривна продолжает слабеть. Наличный курс уже закрепился выше 39 грн/долл. Не исключено, что в ближайший месяц рынок протестирует новый уровень в 40 грн/долл.

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Со второй половины марта валютный рынок вернулся к девальвационному тренду. Если в самом начале месяца наличный курс находился в диапазоне 38,1-38,6 грн/долл., то в последнюю неделю марта рынок входит с курсовым коридором 38,7-39,3 грн/долл. Таким образом, курс впервые с января пробил отметку 39 грн/долл. Официальный курс движется в том же направлении: с 38 грн/долл. на 1 марта он ослабел к 22 марта на 2,6% до 39 грн/долл.  

Изменение официального курса гривны в феврале-марте, UAH/USD

Фото 2 — Ждем доллар по 40 гривен. Почему валютный курс снова пошел на повышение?
Данные НБУ

Ближайшие пару недель не принесут рынку каких-либо существенных изменений. Но не исключено, что курс закрепится выше 39 грн/долл. и будет осваивать новый коридор с верхней границей около 40 грн/долл.

Регулирование мягче, гибкость курса все больше

Рынок постепенно адаптируется к смягчению валютного регулирования. Если проследить за ситуацией с начала года, то можно заметить, что в течение января курс пошел на укрепление, в феврале было боковое движение и в марте снова наметилось ослабление курса.

По сути, это и есть отражение той самой "управляемой гибкости", о которой не раз заявлял НБУ.

На рынке отчасти действует система валютных изменений и определенные закономерности валютных колебаний, которые можно связать именно с действием режима "управляемой гибкости" и мягким надзором регулятора.

Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус

О влиянии валютной либерализации на рынок свидетельствуют такие признаки:

  • еженедельные курсовые колебания в обе стороны находятся в пределах 1,5-2% курса понедельника, а максимальное отклонение, если, например, курс будет расти или снижаться 5 дней подряд, может составить до 2,5-2,6% (в пределах 1 грн);
  • допустимые, то есть не угрожающие общей картине рынка, колебания достигают 5% начального курса, от которого началась восходящая или ниспадающая динамика.

Что касается присутствия Нацбанка на рынке, то он по-прежнему сохраняет довольно существенные объемы продажи валюты на межбанке. Причем картина интервенций довольно интересная.

В первые недели февраля НБУ продавал где-то по 200-300 млн долл. в неделю, а под конец месяца нарастил интервенции почти до 650 млн долл. за неделю. В марте все происходит ровно по такому же сценарию: со 156-260 млн долл. интервенций за неделю Нацбанк во второй половине месяца дошел до 681 млн долл. за неделю.

Причина может быть в том, что когда формируется угроза для стабильности рынка, НБУ увеличивает интервенции, чтобы избежать резких прыжков курса. Соотношение спроса и предложения на межбанке подтверждает этот тезис. Например, в период с 14 по 20 марта среднедневная продажа валюты на рынке находилась в диапазоне от 184 до 237 млн долл., в то время как покупка безналичной валюты достигала 342 млн долл. в день. И как раз параллельно НБУ начал наращивать интервенции.

Валютные интервенции НБУ, млн долл.

Период Интервенции (продажа валюты)
26.02-01.03.24 320,9
04.03-08.03.24 156,8
11.03-15.03.24 263,0
18.03-22.03.24 680,9

Данные НБУ

Готовимся к новым высотам

До конца марта и в начале апреля эксперты прогнозируют колебания на валютном рынке, но без явного движения в какую-либо сторону.

Наличный курс будет держаться в коридоре 39-39,75 грн/долл. В целом сохраняются перспективы роста до 40 грн/долл., но скорость такого движения будет контролировать НБУ.

Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Важно понимать, что 39 грн/долл. ­– это довольно важная психологическая отметка, к которой рынок должен привыкнуть. На это может потребоваться не одна неделя.

С другой стороны, не исключено, что курс может временно пойти на укрепление. В пользу такого тренда будет играть поступление финансирования от Евросоюза в сумме 4,5 млрд евро и решение МВФ выделить Украине новый кредитный транш в размере 880 млн долл.

"Зарубежное финансирование формирует своеобразную подушку безопасности, поскольку частично поступления будут конвертироваться в гривну и поддерживать курс", – комментирует Андрей Шевчишин.

Впрочем, постоянные движения курса уже не должны вызывать какого-либо удивления или паники, поскольку такое поведение рынка станет явлением перманентным.

"Валютный рынок находится в достаточно стабильном, хотя и динамичном состоянии. А частые, почти ежедневные курсовые изменения – это как раз признак "живого" рынка", – резюмирует Тарас Лесовой.