Спрос на кредиты на «черную пятницу» растет в среднем на 15-20%, — эксперт

Популярность распродаж на «черную пятницу» растет: более 70% украинцев специально откладывают покупки, чтобы воспользоваться большими скидками. Покупатели начинают подбирать товары еще в конце октября. Однако не всегда могут сразу оплатить долгожданную покупку, а потому обращаются за кредитами, заявил директор по маркетингу компании CreditKasa Виталий Соловьев.

В течение последних лет в компании CreditKasa замечают рост спроса на продукты не только в «черную пятницу», но и в течение всей недели, которая предшествует этому дню. Количество заявок потенциальных заемщиков растет на 15-20%. В то же время растет количество как первичных обращений, так и повторных. Также отличается в эти дни и сумма кредитования: для новых клиентов она больше в среднем на 5%, а в случае повторных обращений — на 15%. В 2021 году в CreditKasa ожидают сохранения тенденций предыдущих лет.

"Индекс потребительских настроений, как индикатор готовности населения тратить деньги и верить в будущее, в последний раз был на пике поздней осени-зимы 2019 года. Именно тогда продажи на "черную пятницу" достигли максимума, в том числе и за счет кредитных средств. "Черная пятница" 2020 года была значительно скромнее на фоне окончания 2-й волны карантина. В этом году индекс растет и достиг уровня 68,2 в октябре, когда в прошлом году этот показатель составлял 62,2. Одна из причин — рост доходов украинцев, а следовательно, и платежеспособности. Несмотря на эти данные, мы ожидаем всплеск спроса на кредиты на 10-15% по сравнению с прошлым годом», — отметил Соловьев.

Статистика предыдущих лет свидетельствует о том, что кредиты, взятые в течение недели, предшествующей «черной пятнице», обслуживаются хуже на 10%. А по кредитам, выданным именно в пятницу, возврат ниже на 25%. И компании необходимо приложить больше усилий и времени, чтобы заемщик погасил кредит. Сами ритейлеры признают, что часть покупок, сделанных в этот период, — это импульсивные и эмоциональные покупки. Украинцы берут деньги на подарки себе или близким, на покупку того, что хотелось купить уже давно, но не было возможности.

«Традиционно в случае проблем с обслуживанием кредита 70-75% клиентов используют механизм пролонгации. Выбирая срок, клиенты не всегда могут точно спрогнозировать свои доходы и расходы, поэтому они часто пролонгируют кредит, чтобы было больше времени для погашения. В особых случаях мы можем предложить клиенту реструктуризацию», — резюмировал Соловьев.