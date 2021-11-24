Праздник шопоголика: что покупать на "черную пятницу" в Украине

В преддверии “черной пятницы” ритейлеры расширили ассортимент товаров и продлили сроки распродаж, чтобы как можно больше украинцев смогли скупиться по скидкам. Зачем это ритейлерам, что продается лучше всего и можно ли действительно сделать выгодную покупку на Black Friday, Delo.ua узнало у продавцов и шопоголиков.

Термин «черная пятница» появился в 1966 году в США и означал сильные пробки в пятницу после Дня благодарения. Его подхватили ритейлеры и стали использовать для рекламы начала рождественских распродаж после Дня Благодарения. Современная трактовка этого термина в английском языке связана с фразой in the black, что означает положительный баланс, так как в день распродаж многие продавцы получают хорошую выручку от торговли. С годами спрос на распродажи только увеличивался, и традиция распространилась на весь мир.

"Черная пятница" по-украински

История Black Friday в Украине началась в 2012 году, причем именно с интернет-магазинов. А в прошлом году продажи на "черную пятницу" в Украине опередили средние мировые показатели: по данным Admitad Affiliate, число онлайн-заказов в нашей стране на фоне распродаж подскочило на 78,6%, а их сумма — на 108%. По данным Picodi.com, покупки на прошлую "черную пятницу" совершили 59% украинцев, а 43% считают Black Friday лучшими распродажами в году.

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Немалое влияние на статистику украинского шопинга оказала пандемия, из-за которой 21% украинцев столкнулись с плохим финансовым положением и отказались от покупок, а 7% боялись скопления людей, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Но больше всего украинцев — 26% — пропустили распродажу потому, что попросту забыли о ней.

С учетом того, что в 2021 году наблюдается рост деловой активности после первой вспышки пандемии и высокого спроса на различные группы товаров, ожидается, что продажи этого года превзойдут прошлогодние показатели: переходы покупателей на сайты брендов уже выросли более чем в 4 раза. В этом году ожидается, что онлайн-продажи в Украине в этот период подскочат более чем на 70%.

Как делают покупки заядлые шопоголики

По данным Admitad Affiliate, традиционно на "черную пятницу" в Украине первую строчку покупок с большим отрывом заняла электроника и бытовая техника — 46%. 16% покупателей приобретали одежду, а остальные косметику, онлайн-курсы, товары для дома и прочее. В этот период потребители уже начинают готовиться к новогодним праздникам и покупают подарки близким. Это, в том числе, связано с тем, что под новогодние праздники потребители ожидают увеличения сроков доставки.

В Украине же срок доставки значительно короче, чем в соседних странах — это, в частности, связано с тем, что ритейлеры и маркетплейсы совместно работают с логистическими компаниями над оптимизацией процессов, а в некоторые города даже доступна срочная авиадоставка заказов день в день.

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

«Как любой шопоголик, я обожаю скидки, поэтому в дни "черной пятницы" могу купить очень много! Но при этом я всегда стараюсь внимательно подходить к выбору», — рассказывает Delo.ua певица, блогер, fashion-тиктокер Shadu.

Shadu отмечает, что в основном на распродажах покупает одежду и косметику, а на черную пятницу ей удается найти скидки до -40% и закупиться на год вперед. Певица добавила, что раньше никогда не покупала бытовую технику в дни распродаж, но в этом году планирует приобрести на "черную пятницу" робот-пылесос.

Киевлянин Антон Литвин рассказал Delo.ua о своем опыте покупки на "черную пятницу" в 2020 году: «Карантин подтолкнул купить домой телевизор. После первого локдауна в Украине почти полгода я следил за ценами, но понимал, что не хочу платить полную сумму, поэтому стал ждать скидку на одну из моделей телевизоров LG. Этот бренд является одним из лучших производителей жидкокристаллических экранов, и при этом предлагает на них лучшие цены. Прошел месяц-второй, но заветной скидки я так и не дождался, и решил отложить покупку до хороших времен».

В итоге Антон стал ждать "черную пятницу".

«Я дождался осени и в последний день распродаж в "черную пятницу" на «мой» телевизор сделали скидку. Я купил его не задумываясь», — подытожил он.

В этом году охотников на LG порадуют цены в MOYO. В компании отмечают, что лидером покупок на "черную пятницу" в Украине в категории бытовой техники традиционно являются телевизоры, и объявили скидки почти на весь ассортимент.

Например, на премиум LCD-телевизор из линейки LG NanoCell 55NANO866PA (Nanocell). Технология NanoCell фильтрует неточные оттенки и обеспечивает точную цветопередачу и реалистичную демонстрацию быстро движущихся объектов. Благодаря своим техническим особенностям эти телевизоры пользуются особой популярностью в среде спортивных болельщиков: эффект присутствия на стадионе гарантирован.

Также на распродаже оказался представитель премиальной линейки OLED-телевизоров LG С1 этого года — LG OLED48C14LB. Благодаря технологии самоподсвечивающегося дисплея, OLED-телевизоры обладают исключительным реализмом и уникальным дизайном, картинка выглядит более четкой и объемной даже в динамичных темных сценах.

Слева: изображение на обычном телевизоре. Справа: изображение на OLED-телевизоре. Фото: MOYO



«Чуткость» передачи картинки для темной и светлой комнаты телевизор может регулировать автоматически в режиме «эксперт» в телевизорах LG. Телевизоры С1 оснащены процессором нового поколения A9 Gen4 AI, который автоматически настраивает изображение под жанр контента и окружающую среду. Быстрый отклик, поддержка Dolby Vision для зрелищных игр с разрешением 4K и частотой 120 Гц также делает С1 идеальным монитором для заядлых геймеров.

Также на распродаже оказался OLED55A16LA из новой серии А1, которая делает качество OLED доступным для каждого. Этот телевизор поддерживает инновационные функции, интеллектуальную поддержку платформы webOs и откликается за 1 мс.

Омниканальность и удобство шопинга в пиковый сезон

У крупных ритейлеров сезон Black Friday — это масштабная омниканальная распродажа, которая получила особое название — кибернеделя. В этом году одной из первых сезон скидок открывает сеть магазинов техники и электроники MOYO: здесь распродажи по случаю Black Friday начались 18 ноября и продлятся полторы недели до киберпонедельника, 29 ноября. Исходя из того, что спрос на товары ежегодно растет, особенно в дни распродаж, в этом году ритейлер решил не делать акцент на определенной группе товаров и объявляет скидки на… все. В течение всего периода распродаж в магазинах сети и на сайте moyo.ua можно выгодно купить крупную бытовую технику, смартфоны и ноутбуки, аксессуары, детские товары, beauty и wellness-устройства. Максимальные скидки, которые предлагает ритейлер, достигнут -80%.

«Популярность "черной пятницы" в мире достигла таких масштабов, что многие люди даже берут в этот день выходной, чтобы полноценно заняться шопингом, а магазины работают допоздна. Специально на этот период мы организовали бесплатную доставку заказов, а у покупателей MOYO из Киева есть особое преимущество: наш флагманский магазин в столице работает круглосуточно. Для удобства покупателей он напрямую связан со складом, а это значит, что в течение 20 минут после оформления заказа абсолютно любой товар из 40-тысячного ассортимента MOYO будет у вас в руках», — рассказывает генеральный директор компании Валентин Ивакин. — «Магазин работает 24/7 круглый год, а это значит, что в любой день, включая черную пятницу, каждый может с комфортом, без проблем с парковкой и очередей заняться шопингом».

Black Friday для торговых сетей — это своего рода подготовка к сезону новогодних распродаж, и к нему они готовятся заблаговременно: формируют акционные предложения, оптимизируют логистику, открывают новые торговые точки, расширяют контакт-центры, внедряют новые сервисы и усиливают свои интернет-магазины.

«С каждым годом MOYO открывает все больше магазинов в регионах и становится ближе к покупателям. Без учета настроений клиентов эта экспансия была бы бессмысленной, поэтому мы анализируем потребности и интересы покупателей и следим за тем, чтобы нужные товары всегда были в наличии во всех торговых точках сети. Все наши продавцы — настоящие техногики. Благодаря тому, что они знают весь ассортимент и могут помочь выбрать товар в любой категории, покупателям не приходится проводить собственные исследования на различных сайтах», — комментирует Валентин Ивакин.

Зачем это ритейлерам?

В прошлом году на "черную пятницу" клиенты MOYO сделали вдвое больше покупок, чем в 2019 году, и в этом году в компании ожидают, что покупательская активность останется на высоком уровне.

Главная ценность "черной пятницы" для ритейлеров заключается в возможности повысить свою узнаваемость и привлечь за счет скидок новую аудиторию. В этом смысле распродажи оказываются эффективнее и выгоднее дополнительных расходов на рекламу. В MOYO рассказывают, что многие клиенты, сделавшие первую покупку в сети именно в "черную пятницу", становятся постоянными — благодаря гибкой программе лояльности и регулярным бонусам.

Вторая причина, по которой Black Friday так полюбилась маркетологам, это, конечно, дополнительные продажи. Помимо запланированных покупок, охотники за скидками часто обращают внимание на другие акционные предложения. В среднем допродажи увеличивают чек на 30%. Чтобы покупка была действительно выгодной, певица Shadu советует определиться с тем, что действительно нужно, и следить за ценами в конкретных магазинах.

Многие ритейлеры предлагают подписку на будущие скидки, что позволяет спланировать покупки и траты, а заодно — заранее сравнить стоимости до сезона распродаж и в день Х и купить по выгодной цене то, что раньше было не по карману.