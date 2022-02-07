Компания Apple планирует презентовать новый бюджетный iPhone. Презентация анонсирована на 8 марта 2022 года. Также производитель представит потребителям обновленный iPad.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Apple планирует в начале марта представить новый бюджетный iPhone и обновленный iPad с поддержкой 5G. Компания планирует провести онлайн-презентацию 8 марта.

Как ожидается, новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эту бюджетную модель показали в 2016 году. В новый смартфон будут добавлены возможность пользоваться сетями 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. В 2020 году вышел iPhone SE второго поколения. Отмечается, что дизайн будет схож с версией, представленной в апреле 2020 года.

Новый планшет станет обновлением модели iPad Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G. Первая версия iPad Air появилась в октябре 2013 года и с тех пор не раз обновлялась, в том числе в 2021 году.

Собеседники агентства отметили, что в первой половине марта Apple планирует выпустить новый компьютер с чипами собственной разработки, а также обновленную версию программного обеспечения iOS 15.4, которая позволит устройствам распознавать лица пользователей iPhone и iPad в масках.

В версии iOS 15.4 появится функция "универсального контроля", позволяющая использовать один трекпад и одну клавиатуру на нескольких iPad и Mac одновременно.

В июне компания, скорее всего, проведет ежегодную Всемирную конференцию разработчиков, где объявит об обновлениях ПО для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, пишет Bloomberg.

Осенью Apple может провести несколько мероприятий, посвященных выпуску iPhone 14 и новым компьютерам. Модельный ряд 2022 года, вероятно, будет включать в себя новые настольные компьютеры iMac и Mac Pro, обновленные MacBook Air и MacBook Pro, три версии Apple Watch, четыре — iPhone 14 и новые наушники AirPods, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию, которая позволит принимать платежи и сможет полностью заменить терминалы.