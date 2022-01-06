В Samsung анонсировали "умный" проектор, который будет выравнивать картинку на любой поверхности

Компания Samsung Electronics анонсировала портативное устройство под названием Freestyle — оно совмещает в себе функции проектора, умной колонки и источника внешнего освещения.

В официальном блоге компании говорится, что в отличие от классических "прямоугольных" проекторов миниатюрный корпус и подставка гаджета позволяют вращать его на 180 градусов, проецируя изображение на любую плоскость, будь то стол, стена или потолок.

По заявлению Samsung, Freestyle не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности благодаря датчикам изображения, фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.

Проектор весит 830 граммов, транслирует контент в разрешении 1080p на диагональ от 30 до 100 дюймов с яркостью 550 люмен, оснащается динамиками с пространственным звучанием и поддерживает голосовые команды Bixby и Alexa. Как и смарт-телевизоры Samsung, Freestyle работает под управлением ОС Tizen, поэтому совместим с приложениями для потокового вещания и может дублировать картинку с ТВ или смартфона. Среди разъёмов — USB-C и HDMI.

Компания также представила несколько совместимых аксессуаров — водонепроницаемый футляр, внешнюю батарею и переходник Е26, который позволяет "вкрутить" проектор вместо лампочки и использовать его без дополнительного питания. Устройство уже доступно для предзаказа в США за $900 долларов.

Напомним, компания Motorola, которая в 2019 году решила возродить культовую раскладушку Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, подтвердила, что работает над выпуском третьего поколения Razr.