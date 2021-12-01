Экспорт лома нужно ограничить, чтобы не допустить увеличения дефицита сырья после рестарта "Электростали" — президент "Укрметаллургпрома"

Правительству Украины необходимо срочно вводить меры, ограничивающие экспорт металлолома, поскольку после полноценного запуска метзавода "Электросталь" в Курахово дефицит сырья увеличится на 500-600 тысяч тонн в год. Такое мнение в комментарии изданию “МинПром” высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он также отметил, что возобновление работы еще одного электрометаллургического предприятия в Украине является позитивным явлением. "Это предприятие ранее работало с перебоями как раз из-за недостатка металлолома. А поскольку завод приобрела компания, которая занимается ломозаготовкой, то обеспечение сырьем именно этого предприятия будет гарантировано", — сказал А. Каленков.

"Но для всей отрасли это означает, что спрос на лом вырастет на 500-600 тысяч тонн в год. Учитывая, что предложение лома ограничено, это означает, что на такую же цифру увеличится дефицит сырья для остальных производителей", — добавил он.

Таким образом, сегодня актуальность защиты украинского рынка от недобросовестного экспорта возрастает, уверен президент "Укрметаллургпрома". "Все металлурги рассчитывают на то, что Кабинет министров все-таки примет решение и ограничит экспорт лома. Это может быть сделано либо поднятием пошлины до уровня, когда она сможет выполнять свою регулирующую функцию, — около 200 евро/тонну; либо же введением временного полного запрета на экспорт лома. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшие недели, потому что каждый день бесконтрольного вывоза металлолома приводит к дополнительным потерям для бюджета и снижению валютной выручки", — подчеркнул А. Каленков.

А. Каленков также обратил внимание на грядущее традиционное снижение ломозаготовки в зимний период. "И поэтому кроме роста цен, кроме вывоза сырья, которое могло быть переработано в Украине, мы реально можем прийти к тому, что металлургические предприятия будут производить меньше продукции, потому что им не хватает лома", — резюмировал президент "Укрметаллургпрома".

Ранее издание UAprom сообщило о том, что донецкий бизнесмен Игорь Андреев в конце осени 2021 года продал долгое время простаивавшую "Электросталь" крупнейшей в Украине ломозаготовительной компании "Укрмет".

Напомни, по итогам января-октября экспорт металлолома из Украины взлетел в 15,5 раза, до 0,5 млн тонн. Это рекордный показатель за последние несколько лет.