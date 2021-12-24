ГБР арестовало счет «Укрхимтрансаммика» с 55 млн грн: покупка оборудования могла привести к глобальной катастрофе

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили вывод с госпредприятия “Укрхимтрансаммиак” почти 55 миллионов гривен и арестовали счет с этой суммой, сообщает пресс-служба ГБР.

В феврале 2021 года ГП "Укрхимтрансамиак" провело два тендера на закупку сферических кранов для планового ремонта магистрального аммиакопровода "Тольятти — Одесса" на территории Украины. Общая стоимость работ с НДС составляла 55 млн гривен.

Победителем закупок в обоих случаях стала частная компания. Она должна была поставлять госпредприятию продукцию европейских производителей.

Но выяснилось, что технические характеристики этого оборудования не отвечали требованиям по защите труда. Его установка на аммиакопроводе могла привести к техногенной катастрофе глобального масштаба с многочисленными жертвами — это установила экспертиза. Использование оборудования создавало опасность неконтролируемой утечки жидкого аммиака — опасного токсического вещества.

С компанией был подписан договор, на ее банковский счет перечислили почти 55 млн грн по форме оплаты – аккредитив. В этом случае возврат средств их владельцу возможен только по решению суда.

В ноябре 2020 года "Укрхимтрансамиак" провел аналогичный тендер. Тогда компания-победитель предлагала оборудование по цене около 38 млн гривен. Но подписание договора так и не состоялось из-за смены руководства предприятия.

ГБР открыло уголовное производство. Виновным грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

"Укрхимтрансаммиак" — компания, которая создана для управления аммиакопроводом из российского города Тольятти в Одессу. Она не впервые попадает в коррупционный скандал. В 2018 году в Швейцарии арестовали 7 млн евро и $21 млн на банковском счету, который подконтролен экс-главе этого предприятия, соратнику бывшего президента Януковича, Виктору Бондику. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генеральной прокуратуре Украины документы, касающиеся дела о вероятном хищении государственных средств.

В 2019 году "Укрхимтрансаммиак" выиграл арбитраж в Международном коммерческом арбитражном суде против российского химического гиганта "Тольяттиазот" на сумму более 190 млн долларов США. Спор возник из-за невыгодного для украинской стороны долгосрочного контракта.