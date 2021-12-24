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Кабмин утвердил новые требования для производителей строительной продукции
Кабинет министров на заседании принял проект постановления, который урегулирует ряд вопросов предоставления строительной продукции на рынке и приблизит ее качество к европейским требованиям.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба Минрегиона.
"Правительство предприняло очередной шаг к имплементации в национальное законодательство европейского Регламента 305/2011 по строительной продукции. Ведь отечественная строительная продукция должна соответствовать передовым европейским требованиям качества и безопасности. Следовательно, принято постановление, которым утверждаются новые процедуры для производителей", – рассказала Козловская.
В частности, документ утверждает:Подписывайтесь на наш Telegram канал
– форму декларации показателей строительной продукции;
– инструкцию по составлению декларации показателей строительной продукции;
– порядок разработки и принятия национальных документов по определению приемлемости;
– требования к компетентности органов по определению технической приемлемости.
Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла проект закона "О предоставлении строительной продукции на рынке", который имплементирует в Украине положения Регламента Евросоюза №305/2011.
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