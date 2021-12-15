ОГХК подводит предварительные итоги 2021 года: доход от реализации увеличился на 45%

"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) подытожила предварительные финансовые результаты работы в 2021 году. Благодаря взвешенной ценовой политике ожидаемый доход от реализации на конец текущего года будет составлять 4 млрд 542,3 млн грн, что на 1 млрд 414,7 млн ​​грн, или 45%, превышает аналогичный показатель 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

По расчетам, EBITDA на конец 2021 года составит 940 млн 813 тысяч грн. Это почти на 452 млн грн, или 93%, больше показателей прошлого года. На рост этого показателя оказало положительное влияние существенное увеличение выручки ОГХК.

В этом году финансовый результат до налогообложения ожидается в размере 638 млн 839 тысяч грн, что почти на 53% выше аналогичного показателя 2020 года.

На текущих счетах ОГХК сложился стабильный остаток денежной ликвидности, который за последние шесть месяцев не снижался менее 200 млн грн (в эквиваленте). Это обеспечивает постоянное бесперебойное финансирование операционной и инвестиционной программы компании.

Финансовое состояние ОГХК в 2021 году позволило произвести отчисление части чистой прибыли по выплатам дивидендов государству в размере 253 млн 520 тысяч грн. Из них 184 млн 588 тысяч грн составили выплаты по дивидендам за 2020 год, еще 68 млн 932 тысяч грн – доплаты за 2018 год. Следует отметить, что в прошлом году дивидендные отчисления составили всего 50 млн 368 тысяч грн.

Общая сумма отчислений в бюджеты всех уровней в 2021 году составит около 873,4 млн грн, что в 2,2 раза больше показателя 2020 года – 381,3 млн грн.

Капитальные инвестиции ОГХК в 2021 году ожидаются на уровне 179 млн 732 тысяч грн. Вся инвестиционная деятельность ведется без привлечения кредитных ресурсов.

За 9 месяцев текущего года среднемесячные расходы на оплату труда одного работника составили 17 тысяч 327 грн, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 11 тысяч 137 грн.

Залогом роста денежных результатов стало существенное повышение производственных характеристик ОГХК, которое наблюдается с августа текущего года. Так, объемы вскрышных работ филиала ВГМК в ноябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличены на 37%, или 1,8 млн куб. м. Автоперевозка вскрышных пород выросла на 820 тысяч куб. м., или 23%.

Аналогичная ситуация с выполнением плана филиала «ИГЗК». При плановом показателе опережающего вскрытия в 3 месяца филиалом сформирован резерв в 7 месяцев. Это значительно снизит себестоимость готовой продукции в следующие 4 месяца.

Повышение производственных показателей стало возможным благодаря успешным капитальным инвестициям и восстановлению парка горной техники. Модернизация оборудования снизила количество аварийных остановок и сократила технологические простои. Начиная со 2-го квартала 2021 количество аварийных простоев уменьшилось в 2,3 раза.

"В текущем году менеджерская команда ОГХК большое внимание уделила модернизации оборудования и производственных процессов. Мы провели большую комплексную работу по всем фронтам и существенно повысили конкурентоспособность компании на мировом рынке титана. Благодаря усилиям всего рабочего коллектива наше предприятие заканчивает год с отличными производственными и финансовыми показателями, это доказывает эффективность курса на модернизацию. Поэтому в 2022 году мы продолжим движение в этом направлении", – отметил и.о. председателя правления АО "ОГХК" Егор Перелыгин.