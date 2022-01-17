5 книг о бизнесе, которые входят в личный топ Василия Хмельницкого, основателя UFuture

Основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий рекомендует предпринимателям пять книг о бизнесе, которые входят в его личный топ. Многие рекомендации из этих книг бизнесмен применил на практике, проверив их эффективность, и советует поступать именно так — это усиливает конкурентоспособность.

Бизнесмен Василий Хмельницкий говорит, что читает 5-6 книг в году, но читает основательно, с карандашом. Он советует делать так всем: "Подчеркните главную мысль, а потом, через год, вернитесь и перечитайте то, что вы подчеркнули. Вам понадобится всего час, чтобы вспомнить всю книгу.

Важно часть рекомендаций внедрить в жизнь. Это дает супер-эффект. Но не рассчитывайте, что все, что вы внедряете, сработает, — замечает Василий Хмельницкий. — Если сработает 5 процентов, это уже большое достижение, так как вы изменитесь, а за десять лет изменитесь на 50 процентов и будете впереди ваших конкурентов".

Бизнесмен поделился таким инсайтом: члены его команды вместе читают какую-либо книгу, а затем по субботам собираются и обсуждают ее. Каждый по-разному воспринимает прочитанное, оценивает возможности и риски. "Я обязательно участвую в таком обсуждении, — рассказал Василий Хмельницкий. — Я "рулю", высказываю свое мнение, и мне интересно услышать мнение сотрудников". Это важный навык для формирования команды и корпоративной культуры, считает он.

5 бизнес-книг, которые рекомендует Василий Хмельницкий

"7 навыков высокоэффективных людей", Стивен Кови

"7 звичок надзвичайно ефективних людей", Стівен Кові / "7 skills of highly efficient people" Stephen Covey

В этой книге раскрыта основа любых бизнес-процессов: она не только про бизнес, она про отношения между людьми. Я много очень из нее взял. Например, принцип win-win ("выиграть/выиграть"): делайте так, чтобы выиграли вместе и вы, и ваш партнер.

У меня даже бизнес-клуб называется "Win-win", и было шоу с таким названием, потому что это реальная правильная концепция.

Все 7 навыков работали и 20 лет назад, и сто лет назад, работают сейчас и будут работать еще через сто лет. Да, новые технологии меняют мир, но эти навыки остаются.

Рекомендую тем, кто читал книгу лет десять назад, перечитать ее. Ведь у вас уже другой опыт, потому многие рекомендации вы будете воспринимать по-другому. И точно после того, как перечитаете книгу, станете еще более эффективными.

"Принципы. Жизнь и работа", Рэй Далио

"Принципи. Життя і робота", Рей Даліо / "Principles. Life and work," Ray Dalio

Эта книга зайдет тем, кто уже добился успеха, пройдя непростую школу жизни. Такую, как я, когда было много убыточных проектов, когда много денег потерял, но и много заработал и создал крутую команду.

Эта книга вам точно поможет быть более эффективным, если вы практик, строите миллиардную компанию и прагматично смотрите на жизнь. Здесь много интересных правильных вещей, с которыми я полностью согласен.

"Рискуя собственной шкурой", Нассим Талеб

"Шкура у грі" Нассім Талеб / "Skin in the Game", Nassim Taleb

Уже само название многое говорит об этой книге. Что бы мы ни говорили, о чем бы ни мечтали, но если мы не ставим на кон собственную шкуру, не рискуем, не инвестируем в бизнес свои деньги, которые можем потерять, то, как правило, не добиваемся успеха.

Хотите иметь надежного партнера, попросите, чтобы он проинвестировал в проект свои деньги: тогда он и вы рискуете одинаково и вместе выиграете, а если проиграете, то тоже вместе.

"Думай медленно… решай быстро", Даниэль Канеман

"Мислення швидке й повільне", Деніел Канеман / "Thinking, Fast and Slow" Daniel Kahneman

Секрет книги раскрыт в самом названии. Мы часто принимаем решения эмоционально.

Кстати, я из-за этого потерял много денег. Понравилось, хотя еще не разобрался в процессах, не исследовал рынок, не понимаешь конкурентов, но уже глаза горят — хочу это сделать! Начинаешь делать и… теряешь деньги.

Сначала исследуйте рынок, поймите ваших конкурентов, потратьте время на анализ и только потом, когда вы взвесили все "за" и "против", точно поняли, что у вас есть ниша, быстро внедряйте в жизнь. А подготовка к проекту должна быть не быстрой, основательной.

Книга-бестселлер по версии New York Times в 2011 году. Автор — Даниэль Канеман, профессор Принстонского университета (США), лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности.

"Красная таблетка", Андрей Курпатов

"Червона таблетка", Андрій Курпатов

Эта книга про то, как работает наш мозг, как он принимает решения. Это очень важно. С автором книги я познакомился несколько лет назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он читал лекцию, которая меня впечатлила.

Считаю, что перед тем, как идти в большое бизнес-путешествие, необходимо понять, как работает мозг. Понять, как приобрести позитивные привычки, избавиться от вредных. Как перестать жаловаться на жизнь, начать думать позитивно, искать свою нишу. Об этом рассказывает книга, и если вы ее прочитаете, то точно будете на шаг впереди тех людей, которые ее не читали.