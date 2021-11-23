Британская музыкальная премия Brit Awards отказалась от гендерных номинаций, фанаты назвали это «чушью» и призвали к бойкоту

Британская музыкальная премия Brit Awards решила отказаться от «мужских» и «женских» номинаций. С 2022 года вместо наград «лучшему исполнителю» и «лучшей исполнительнице» премию будут вручать «британскому артисту года» и «иностранному артисту года». Впервые церемония награждения пройдет по новым правилам 8 февраля 2022 года и будет транслироваться на ITV в прямом эфире.

Свое решение отказаться от гендерных номинаций организаторы Brit Awards объясняют тем, что хотят сделать премию более инклюзивной и актуальной. Исполнители будут отмечаться исключительно за свою музыку, а не за то, как они себя идентифицируют или как их видят другие, говорится в заявлении Brit Awards.

Brit Awards - одна из самых авторитетных премий в мире. Ее учредили в 1977 году. Она назначается по результатам голосования около 1200 экспертов музыкальной индустрии из СМИ, артистов, издателей, промоутеров, продавцов. В 2022 году премию вручат 42-й раз.

Премия Brit Awards идет по стопам премии "Грэмми", которая с 2012 года является нейтральной в гендерном отношении. За прошедшие с тех пор 10 лет призы были разделены ровно 50/50 между мужчинами и женщинами, пишет ВВС.

MTV Video Music Awards заменила мужские и женские призы наградой «лучший артист» в 2017 году. Этому примеру последовала в начале этого года и крупнейшая музыкальная премия Австралии Arias.

Такие музыканты, как Сэм Смит и Уилл Янг, ранее призывали к изменениям, говоря, что нынешняя система исключает небинарных художников. Смит, считающий себя небинарным, пропустил номинацию на награды этого года. Их альбом Love Goes занял второе место в британском чарте, но они не смогли попасть в гендерные категории и «чувствовали себя исключенными из нынешней системы, которая не признает небинарных артистов», пишет RadioTimes.

Поп-звезда, трижды лауреат премии Brit Awards, писал тогда в Instagram, что с нетерпением ждет времени, когда вручение наград «станет отражением общества, в котором мы живем».

«Почему такие люди, как Адель и Эд Ширан, не должны иметь возможности соревноваться друг с другом и быть оцененными как артисты ... при условии, что они номинированы?» - считает Дженнаро Кастальдо, представитель организации музыкальной индустрии BPI, которая руководит награждением.

«Это шаг, который мы приветствуем, — сказал ВВС менеджер Дуа Липа, выигравшей в этом году премию как лучшая исполнительница. - Приятно видеть, что британцы продолжают продвигаться к более инклюзивному шоу, в котором на первое место ставятся таланты».

Однако решение организаторов вызвало возмущение части фанатов, которые назвали его «чушью» и призвали бойкотировать.

Недовольные меломаны грозятся больше не смотреть церемонию награждения.

К критикам внегендерных номинаций присоединился Малкольм Кларк, телепродюсер и попечитель LGB Alliance, благотворительной организации, которая выступает за то, чтобы лесбиянки, бисексуалы и геи считали себя однополыми.

А бывший депутат Европарламента Кристина Джордан написала в соцсетях: «До свидания Brit Awards. Было приятно узнать тебя. Удачи».

Отказ от гендерных номинаций, а значит уменьшение количества наград, позволил вновь ввести жанровые премии впервые с 2006 года. За награды, охватывающие поп, рок, танец и рэп, будут голосовать поклонники.