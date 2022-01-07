Клиенты будут покупать «мурашки»: чем актуальны книга «Экономика впечатлений» и фильм «Дом Gucci» - Марина Авдеева, СК «Арсенал Страхование»

«Когда продуктовой конкуренции больше не существует, наши клиенты будут покупать «мурашки» (впечатления, эмоции). И книга «Экономика впечатлений» именно об этом», - делится рекомендациями, что почитать в длинные новогодние праздники Марина Авдеева, управляющий акционер СК «Арсенал Страхование».

А также она рассказала, чем хорош фильм «Дом Gucci» и на какие ораторские курсы стоит записаться собственникам, представляющим свои компании публично.

Что почитать

«Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее действие» («Економіка вражень. Битва за час, увагу та гроші клієнта») Джозефа Пайна и Джеймса Гилмора

Марина Авдеева: Я в целом люблю тему экономики впечатлени и уделяю ей внимание. Считаю, что во времена, когда продуктовой конкуренции больше не существует, наши клиенты будут покупать «мурашки» (впечатления, эмоции). Даже не так – они УЖЕ сейчас покупают именно это. И книга «Экономика впечатлений» именно об этом.

Но главное впечатление от книги я получила благодаря тому, что в нее, в этот мировой бестселлер, вошли кейсы украинских компаний. Представляете?! Например, кейс сети супермаркетов «Сильпо». Это круто.

Об авторах «Экономики впечатлений»: Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор являются основателями компании Strategic Horizons LLP - студии креативного мышления, которая помогает компаниям найти свое место в «экономике впечатлений», повысить ценность их экономического предложения. Джозеф Пайн - преподавательй в Государственной программе штата Пенсильвания по подготовке руководящих кадров, адъюнкт-преподаватель IBM Advanced Business Institute, ранее он работал в IBM Corporation. Джеймс Гилмор начинал свою карьеру в Procter & Gamble, он является сертифицированным инструктором нестандартного мышления по методикам д-ра Эдварда де Боно, а также членом Фонда креативного образования и Ассоциации креативного мышления Америки.

Что посмотреть

«Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта

Марина Авдеева: Фильм «Дом Gucci» - отличный бизнес-урок о том, чем может закончиться бизнес с родственниками.

Лента «Дом Gucci» снята по книге Сары Форден «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Она рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс.

Какие лекции послушать

Когда меня спрашивают, какие тренинги публичных выступлений и курсы копирайтинга я проходила, всегда говорю – это не тренинги, это книги. Марина Авдеева управляющий акционер СК «Арсенал Страхование»

Марина Авдеева: Я – человек постоянно читающий, с ранних лет увлекаюсь литературой. Поэтому с удовольствием слушаю лекции Дмитрия Быкова. Недавно вместе с детьми слушала лекцию о Гарри Поттере современного мира.

В этих лекциях есть еще и неоспоримая польза для каждого, кому нужно хорошо излагать свои мысли – всё-таки литература развивает речь и образное мышление.

Кстати, о копирайтинге и ораторском мастерстве.

Рекомендую курсы Дениса Каплунова и лекции ораторского искусства Нины Зверевой. Их легко можно найти на Уoutube.

Полезно всем собственникам, представляющим свои компании публично.